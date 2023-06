"Od soboty w jakimś sensie się dzieje". Duda wrócił z Kijowa

Andrzej Duda wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą złożył w środę wizytę w Kijowie w związku z 27. rocznicą uchwalenia przez Radę Najwyższą Ukrainy konstytucji w 1996 roku. Obaj przywódcy spotkali się tam z Wołodymyrem Zełenskim. Polski prezydent wrócił do kraju w nocy ze środy na czwartek i na dworcu PKP w Przemyślu udzielił wypowiedzi dla mediów podsumowującej spotkanie. Był tam również Nauseda, który nie brał udziału w briefingu, a po krótkiej rozmowie z Dudą odjechał w kolumnie aut.

- Zakończyła się kolejna wyprawa do Kijowa, żeby wesprzeć naszych ukraińskich sojuszników walczących z rosyjską agresją. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wspólnie z naszymi sąsiadami obejść ich Dzień Konstytucji - powiedział. Przypomniał, że kilka lat temu, z okazji 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja, w Warszawie gościł m.in. Zełenski. - Tym bardziej było to dla nas ważne, aby także w ich Dzień Konstytucji być z nimi w tych trudnych czasach, kiedy Ukraina walczy z rosyjskim najazdem - dodał.

Prezydent podkreślił, że "to był także dzień bardzo ważnych rozmów politycznych prowadzonych w Kijowie nt. zbliżającego się szczytu NATO, wsparcia dla Ukrainy, sytuacji międzynarodowej".

- Także tego wszystkiego, co w ciągu ostatnich dniach miało miejsce w Rosji, dokładnie w sobotę. Od soboty się w jakimś sensie można powiedzieć "dzieje" - ocenił, mając na myśli bunt grupy Wagnera i "marsz na Moskwę" oddziałów Jewgienija Prigożyna. Rozmawialiśmy o ocenie tych wydarzeń przez naszych ukraińskich sąsiadów, przez prezydenta Zełenskiego, premiera Szmyhala, przez innych ukraińskich polityków - poinformował Duda.

- Omówiliśmy wiele ważnych kwestii dla naszej współpracy, także związanych z przyszłą odbudową Ukrainy. Mam nadzieję, że przez te ostatnie dni, które pozostały nam do szczytu NATO, będą na pewno jeszcze trwały konsultacje międzynarodowe - zapewnił. Przypomniał, że w przyszłym tygodniu udaje się z oficjalną wizytą na Litwę, gdzie spotka się m.in. z prezydentem Nausedą.

Będziemy prowadzili ostatnie rozmowy przed zbliżającym się szczytem NATO. To są te działania, które cały czas, bez przerwy, prowadzimy po to właśnie, by jak najwięcej dla bezpieczeństwa Polski w tym zakresie zbudować

Andrzej Duda