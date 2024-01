"Duda wszystkich oszuka". Wałęsa analizuje sprawę Kamińskiego i Wąsika

Polska żyje zatrzymaniem byłego szefa CBA i byłego ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego oraz jego byłego zastępcy Maciej Wąsika, którzy 20 grudnia ub. roku zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Policja zatrzymała byłych posłów PiS (których mandaty wygasły automatycznie w związku z sądowym zakazem pełnienia funkcji publicznych, a co jedynie potwierdził marszałek Szymon Hołownia) we wtorek wieczorem, gdy przebywali w Pałacu Prezydenckim.

Andrzej Duda poinformował w czwartek, że wszczął procedurę ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika, choć wcześniej przekonywał, że ułaskawienie sprzed ponad 8 lat zamyka ten temat. Głowa państwa skierowała oficjalne pismo do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, w którym poinformowała o wszczęciu procedury ułaskawieniowej.

Wałęsa ocenił, kto pociąga za sznurki ws. Kamińskiego i Wąsika

Zwolennicy PiS nazywają Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika więźniami politycznymi, zbierają pieniądze na rzecz ich rodzin oraz wprost mówią o "zamachu stanu" i "dyktaturze Tuska". W czwartek ulicami Warszawy przeszedł "Marsz Wolnych Polaków" inspirowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Pierwotnie miał on dotyczyć zmian w mediach publicznych, natomiast przerodził się on w manifestację poparcia dla skazanych polityków.

Swoją opinią w sprawie kryzysu wokół Kamińskiego i Wąsika postanowił podzielić się Lech Wałęsa. - To nie Jarosław Kaczyński steruje tymi problemami, tylko Andrzej Duda. Ułaskawiając ich w 2015 roku, doskonale zdawał sobie sprawę, jak oni postępują i za co zostali skazani. On ułaskawił ich specjalnie, aby wygrać wybory prezydenckie i zabetonować władzę PiS, z którym wiąże swoje polityczne nadzieje. On tak naprawdę manipuluje tą próbą ułaskawienia. Myśli, że wszystkich oszuka. Mam nadzieję, że pan Bodnar dobrze odczyta te zamiary i zapobiegnie wypuszczeniu Kamińskiego i Wąsika - przekazał były prezydent w rozmowie z o2.pl.

Wałęsa uważa, że dwa lata pozbawienia wolności to za mało, a prokuratura powinna szybko zająć się działalnością Kamińskiego i Wąsika w ostatnich latach, za czasów rządów PiS.- Teraz dokładnie widzimy, dlaczego ich ułaskawił. Oni pomagali mu wygrać wybory prezydenckie w 2020 roku. Wątpię, czy wygrałby je bez ich pomocy. Udział Kamińskiego i Wąsika w tych wszystkich podsłuchach powinien sprawić, że procesy w ich sprawie zostaną rozpoczęte bardzo szybko. Powinni im dołożyć kolejne lata w więzieniu, myślę, że co najmniej dziesięć - ocenił.

Źródło: Radio ZET/o2.pl