Duda wypowiedział się ws. terminu wyborów. "Ładna data, to prawda

Wybory parlamentarne zaplanowane są na jesień tego roku. Konstytucyjnie możliwe są cztery terminy: 15, 22 i 29 października oraz 5 listopada. Od tygodni trwają już spekulacje odnośnie do tego, który dzień Andrzej Duda wskaże jako datę głosowania powszechnego.

Ostatnie doniesienia "Super Expressu" mówią, że prezydent najprawdopodobniej wybierze najwcześniejszy z wymienionych terminów. Ma za tym przemawiać m.in. maksymalne skrócenie okresu oficjalnej kampanii wyborczej. Spekuluje się również, że z uwagi na przypadający wówczas Dzień Papieski - obchody rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża - partii rządzącej udałoby się w ten sposób zmobilizować najtwardszy elektorat.

Wybory 15 października? Duda: ładna data, to prawda

Z tym tematem Duda musiał zmierzyć się w porannym programie Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET. Przyznał, że wybory "na pewno odbędą się jesienią tego roku. - Jest bardzo wysoce prawdopodobne, że będzie to październik - oznajmił. Na pytanie prowadzącego, czy będzie to 15 października, odparł zagadkowo: - Ładna data. To prawda.

Dopytywany, czy nie jest tak, że data ta będzie sprzyjać władzy, z uwagi właśnie na Dzień Papieski, prezydent odpowiedział: - Nie, no nie przesadzałbym, że będzie sprzyjała władzy. Dzień dobry, jak każdy inny.

Duda zaznaczył, że nie ma jeszcze podjętej decyzji, ale dodał, że „15. października to data, w której - patrząc na to, co konstytucja postanawia - te wybory mogą się odbyć”. Zwrócił przy tym uwagę, że "kampania prowadzona jest od dawna", a ogłoszenie daty wyborów rozpoczyna ją tylko formalnie. - Myślę, że Polacy nie przepadają za zbyt długimi kampaniami wyborczymi. Myślę, że nikt w Polsce z obywateli nie miałby zbyt wiele przeciwko, by kampania oficjalnie nie trwała zbyt długo – podsumował Gość Radia ZET.

