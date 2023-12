Duda wygłosi orędzie w sylwestra. "Mamy do czynienia z nową sytuacją"

Andrzej Duda wygłosi 31 grudnia - w wieczór sylwestrowy - o godz. 20 noworoczne orędzie. Taka informację przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek.

Duda wygłosi orędzie. Mastalerek podał szczegóły

- Prezydent będzie mówił o mijającym roku i planach na nowy rok. Oczywiście, powie o sprawie mediów publicznych, bo jest to sprawa, która rozgrzała opinię publiczną, ale głównie będzie skupiał się na najważniejszym wyzwaniu na 2024 rok, czyli na zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa - zaznaczył.

Dopytywany, czy nie zabraknie wątków politycznych, odpowiedział: "Oczywiście ich nie zabraknie". - Mamy do czynienia z nową sytuacją kohabitacji i prezydent, według mojej wiedzy, podtrzyma wyciągniętą rękę do koalicji rządowej, do tego, żeby współpracować w najważniejszych sprawach - podkreślił prezydencki minister.

Przypomnijmy, że prezydent określił jako "sprzeczne z konstytucją" zmiany w mediach państwowych, których dokonuje obecnie nowy rząd - przede wszystkim odwołanie przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza rad nadzorczych i zarządów spółek medialnych. Podobnie sytuację ocenili politycy PiS, którzy "okupowali" siedziby TVP i PAP, nazywając działania rządu "zamachem na demokrację".

Prezydent zawetował ustawę okołobudżetową. Minister kultury zareagował

23 grudnia Duda poinformował również, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę budżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów na następnych rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie Sienkiewicz podjął decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji, który może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela. Do tego momentu spółkami medialnymi kierują powołani przez ministra likwidatorzy.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska/PAP