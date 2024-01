"Duda wyzywał, kazał im się wynosić". Wiemy, co działo się w Pałacu

Prezydent miał nie kryć oburzenia policyjną akcją z 9 stycznia, kiedy w Pałacu Prezydenckim zatrzymano Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Politycy PiS zostali prawomocnie skazani za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej i planowali - przez co najmniej kilka dni - przebywać w siedzibie głowy państwa, aby nie narażać się na zatrzymanie.

- Prezydent wyzywał nawet członków swojej bezpośredniej ochrony. Kazał im się wynosić. Dowódcy zabezpieczenia wprost zarzucił udział w spisku – mówił "Gazecie Wyborczej" anonimowo oficer SOP. Osoba z prezydenckiego otoczenia dodała: - Potwierdzam, pojawiły się nawet pomysły, by zrezygnować z ochrony i w miejsce SOP przyjąć np. Żandarmerię Wojskową. Oczywiście, nie pozwala na to ustawa. SOP-owcy muszą chronić prezydenta, nawet jeśli on każe im wyjść.

Andrzej Duda "obrażony" na SOP? "Kazał im się wynosić"

Według dziennika Duda najbardziej zawiódł się na wiceszefie SOP ppłk. Bartłomieju Hebdzie. 9 stycznia wraz z drugim zastępcą szefa tej służby, płk. Krzysztofem Królem, przyszedł do pałacu i poprosił, by Wąsik z Kamińskim zeszli na dół.

"Hebda z Królem rozegrali urzędników Dudy. Hebda powiedział, że ma ukrywającym się w apartamentach głowy państwa politykom «coś ważnego» do przekazania. Gdy ci zeszli na dół, do gabinetu prezydenckiego ministra Marcina Mastalerka, Król wyszedł «na chwilę» i wrócił z policją. Ta zakuła Kamińskiego i Wąsika w kajdanki i wywiozła do więzienia. Andrzej Duda w tym czasie pędził na ratunek, ale minął się z zatrzymanymi o trzy minuty" - dodała "Wyborcza".

W ocenie dziennika oficerowie SOP, którzy pomogli zatrzymać Wąsika i Kamińskiego, mogą chcieć zachować stanowiska po zmianie rządu. SOP jest nadzorowane przez resort spraw wewnętrznych, którym obecnie kieruje Marcin Kierwiński z KO. Co ważne - Służba to jedyna formacja mundurowa, w której jeszcze nie dokonano rewolucji kadrowej w kierownictwie.

Zgodnie z ustawą szefa SOP powołuje się w "uzgodnieniu z prezydentem", a to oznacza, że zgoda głowy państwa na wymianę kierownictwa jest konieczna. "Wyborcza" dodała, że część osób z otoczenia Dudy obawia się ewentualnych zarzutów za pomoc w ukrywaniu prawomocnie skazanych. Prokuratura obecnie bada kilka wątków w tej sprawie.

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Wyborcza"