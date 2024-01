Duda zamierza powiedzieć to Hołowni. "Istnieje konieczność"

Andrzej Duda spotka się z Szymonem Hołownią. Jak poinformował szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek, do rozmowy głowy państwa z marszałkiem Sejmu dojdzie w poniedziałek po południu.

O spotkanie pytana była również w rozmowie z TOK FM prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Jak mówiła, prezydent chciałby porozmawiać z marszałkiem Sejmu, ponieważ sytuacja związana z ułaskawieniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika "nabiera ogromnych emocji politycznych".

Duda spotka się z Hołownią, Oto, co powie prezydent

- Istnieje konieczność rozmowy pierwszej i drugiej osoby w państwie, by z tej sytuacji wyjść [...] i nie eskalować tego konfliktu, wskazując na swoje prerogatywy i ich wykonanie - powiedziała. Przypomniała, że Andrzej Duda kilka tygodni temu skierował do przewodniczącego izby wyższej oficjalne stanowisko. - Myślę, że tu jest jeszcze pole do rozmowy na ten temat - dodała.

Paprocka pytana, co prezydent zaproponuje marszałkowi, powiedziała, że na pewno "będzie chciał wskazać na skutki ułaskawienia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego", a także przywołać stanowiska, które w 2015 r. brał pod uwagę oraz te "powszechnie obowiązujące wobec wszystkich Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie". - Myślę, że pewnie będzie też jakiś element polityczny tej rozmowy - przyznała.

Pytana, czy uważa, że Hołownia łamie prawo, dezaktywując karty obu polityków PiS, powiedziała, że "jest to kwestia techniczna". - Natomiast wcześniejsze etapy postępowania pana marszałka, myślę, że mogą budzić wątpliwości, np. kwestia doręczenia dokumentów do SN - zauważyła. Dodała, że marszałek powinien też "brać pod uwagę wszystkie okoliczności w tej sprawie, a przede wszystkim fakt ułaskawienia przez prezydenta".

Na uwagę dziennikarki, że podstawowym zarzutem wobec prezydenta jest to, że "zamiast być strażnikiem konstytucji, arbitrem bezstronnym, ułaskawia kolegów, stosując przepisy inaczej, niż wcześniej o tym mówił", Paprocka odpowiedziała, że "prawo łaski, tak sformułowane, jak dzisiaj mówi konstytucja, ma jedno ograniczenie: jest zakaz ułaskawienia od orzeczeń Trybunału Stanu; w pozostałym zakresie prezydent ma dowolność". Podkreśliła, że prezydencka ocena działalności Kamińskiego i Wąsika jest "jednoznaczna", tzn. "mamy problem z tym, że w Polsce skazuje się osoby, które walczą z korupcją".

Kamiński i Wąsik trafią do więzienia? Chaos w państwie

Były szef CBA i MSWiA Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia 2023 roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z aferą gruntową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek przed południem w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Następnie - w czwartek wczesnym popołudniem - poinformowano, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Macieja Wąsika. W piątek z kolei poinformowano, że ta sama izba uchyliła postanowienie marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego.

Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. Z otoczenia prezydent wielokrotnie docierały sygnały, że nie zamierza on ułaskawiać ich ponownie.

Źródło: Radio ZET/PAP