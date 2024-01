Duda znowu ułaskawi Kamińskiego i Wąsika? Jasna deklaracja z Pałacu Prezydenckiego

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali 20 grudnia 2023 roku prawomocnie skazani przez Sąd Okręgowy w Warszawie na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową, która wybuchła, gdy Kamiński był szefem CBA, a Wąsik jego zastępcą. W 2015 roku prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski, choć ówczesny wyrok nie był uprawomocnił się. Niektórzy spekulowali, że Duda ponownie ułaskawi polityków PiS. W tej sprawie z Pałacu Prezydenckiego popłynęło jasne stanowisko.

Wyrok Kamińskiego i Wąsika. Andrzej Duda skorzysta z prawa łaski?

- Jeśli większość rządząca będzie wykazywała taką determinację, żeby osadzić w więzieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, obaj trafią do zakładu karnego. Nie wiem, skąd się bierze, ani z czego wynika rozpowszechnianie informacji o tym, że prezydent się ugnie, drugi raz podpisze ułaskawienie. Nie przyjmujemy takiej możliwości. To jak dwukrotnie złożyć podpis pod umową, zaprzeczanie własnym kompetencjom - powiedziała w rozmowie z Interią szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych.

Zaznaczyła jednak, że Andrzej Duda będzie w tej sprawie działał dalej. - Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego będziemy traktować jak więźniów politycznych, bo bez dwóch zdań mamy do czynienia z zemstą polityczną - zadeklarowała Ignaczak-Bandych.

Szefowa KPRP rzekonywała, że Kamiński nie zasługuje na więzienie i "nigdy nie widziała tak uczciwego człowieka". Oceniła, że wyrok nie jest adekwatny do ich winy polityków i można byłoby ich ukarać w inny sposób. - Musimy brać pod uwagę, że osadzeni z pewnością nie będą podchodzić przychylnie do ludzi walczących z korupcją - powiedziała.

Prezydent nie po raz pierwszy daje sygnał

To nie pierwszy sygnał płynący z Pałacu Prezydenckiego w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Marcin Mastalerek w programie Wirtualnej Polski "Tłit" wskazał, że Andrzej Duda podtrzymuje swoją decyzję o skorzystaniu z prawa łaski.

- Uważa, że jego ułaskawienie jest prawomocne, a sąd nie miał prawa zajmować się tą sprawą. Ja mam nadzieję, że panowie nie trafią do więzienia - ocenił, dodając, że kiedy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafią do zakładu karnego, to prezydent "poinformuje opinię międzynarodową, wszystkie organizacje i będzie o tym mówił na całym świecie, że w Polsce są więźniowie polityczni".

Źródło: Radio ZET/Interia/WP