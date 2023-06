Duży spadek poparcia dla koalicji Hołowni i PSL. Wiadomo, skąd się to wzięło

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, na Zjednoczoną Prawicę (PiS + koalicjanci) głosowałoby 34,3 proc. wyborców, a na Koalicję Obywatelską 30,7 proc. - wskazuje sondaż Instytutu Badań Pollster, przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca na zlecenie "Super Expressu".

Sondaż. Wzrost KO, spadek Trzeciej Drogi

Według dziennika w porównaniu z takim samym badaniem z maja lider czerwcowego rankingu zyskał 2,1 pkt proc., a druga na liście KO - 3 pkt proc. Zmiana nastąpiła natomiast na pozycji trzeciej, bo tym razem plasuje się na niej Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 11 proc. (+1,2 proc.).

Miejsca skrajnej prawicy na podium ustąpiła koalicja Polski 2050 i PSL, czyli Trzecia Droga (9,8 proc.) ze stratą 4,1 pkt proc. Swoich przedstawicieli w Sejmie miałaby również Lewica - z wynikiem 7,8 proc. (-3,7).

Na kolejnych pozycjach, już pod progiem wyborczym, znalazły się: AGROunia - 1,8 proc. (+0,2), Ruch Samorządowy Tak dla Polski - 1,5 proc. (+1), "inna partia" (1,5 proc.) (+1), a także Bezpartyjni Samorządowcy - 0,7 proc. (-0,1), Kukiz'15 - 0,7 proc. (+0,2) oraz Porozumienie Jarosława Gowina - 0,1 proc. (-0,4).

Prof. Dudek: wkrótce może dojść do "mijanki" PiS i KO

Skąd takie zmiany w notowaniach? - To efekt marszu 4 czerwca, który sprawił, że KO przybyło kilka procent i kilka procent ubyło Trzeciej Drodze oraz Lewicy. W ramach elektoratu opozycji demokratycznej nastąpiło przemieszczenie na korzyść KO - wyjaśniał w rozmowie z "Super Expressem" prof. Antoni Dudek.

- Podejrzewam, że ten proces się nie zatrzyma i pojawi się „mijanka”, czyli wkrótce zrównają się notowania PiS i KO i do wyborów nie będzie wiadomo, kto zdobędzie najwięcej mandatów. O ile PiS nie wymyśli czegoś, co pozwoli ugrupowaniu zwiększyć przewagę - dodał politolog z warszawskiego UKSW.

Czarzasty: będą trzy listy, trzeba mówić precyzyjnie

Głos zabrał również Włodzimierz Czarzasty. Lider Lewicy w rozmowie z Radiem ZET podkreślił wyraźnie, że na ten moment "będą trzy listy". - Przy trzech listach trzeba mówić precyzyjnie, że są trzy różne programy partyjne, trzy oferty i jeśli one wejdą do Sejmu - opozycja będzie rządziła. Jeśli ktoś nie wejdzie, to Kaczyński będzie miał trzecią kadencję. Co będzie? Dla mnie tragedia - stwierdził w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

