Dwa kluby czy jeden? Trzecia Droga podjęła decyzję. "Żeby usprawnić naszą pracę"

W środę wieczorem odbyło się pierwsze po wyborach parlamentarnych, nieformalne posiedzenie Klubu Parlamentarnego Polski 2050 z udziałem przewodniczącego Szymona Hołowni, wiceszefa ugrupowania Michała Kobosko oraz wszystkich nowo wybranych parlamentarzystów formacji. Przypomnijmy, że w wyborach do Sejmu Trzecia Droga zdobyła 65 mandatów(33 - Polska 2050, 32 - PSL). Z kolei w wyborach do Senatu Trzecia Droga zdobyła 11 mandatów (Polska 2050 - 5, PSL - 6).

- Bardzo się z tego cieszę, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy: w samym centrum ważnego procesu politycznego i to wy będziecie jego niezwykle ważną składową częścią. Pamiętajcie, proszę, że jesteście nie tylko przedstawicielami swoich wyborców, ale wszystkich mieszkańców swoich okręgów wyborczych. Traktujemy niezwykle poważnie to, co zapisane zostało w konstytucji, że każdy poseł jest przedstawicielem narodu - podkreślił Hołownia.

Dwa kluby czy jeden? Trzecia Droga zdecydowała

Jak wyjaśnił, proces polityczny, o którym mówi można zamknąć w dwóch ważnych słowach: "bezpieczna zmiana". Zaznaczył, że w demokracji zmiana władzy to moment pełen wyzwań. - To wy swoimi głosowaniami, już za 2-3 tygodnie, będziecie kreowali nowy porządek prawny, personalny, ustrojowy w Polsce - ocenił, prosząc jednocześnie, by przedstawiciele Polski 2050 w parlamencie bardzo dobrze przygotowali się do tego zadania.

Hołownia poinformował również, jakie pojęto decyzje organizacyjne. - Będziemy pracować w parlamencie w formule dwóch klubów w ramach Trzeciej Drogi, bo projekt Trzeciej Drogi będzie kontynuowany [...]. Natomiast, żeby usprawnić naszą pracę i też, żeby każdy mógł zachować swoją tożsamość, kluby będą dwa - poinformował. Dodał, że w Senacie będzie jeden wspólny klub Trzeciej Drogi.

- Natomiast w Sejmie będą dwa kluby: Polska 2050 Trzecia Droga i Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Zostaną one powiązane umową o współpracy - zaznaczył Hołownia. Jak wyjaśnił, kluby będą konsultować ze sobą prace w parlamencie i wspólnie uzgadniać stanowiska na głosowania. Hołownia podkreślił również, że Trzecia Droga to "dobry projekt, który się sprawdził i dzisiaj ma w sondażach 19 proc. poparcia".

Wybory 2023. Co z koalicją? Hołownia tłumaczy podział zadań

Lider Polski 2050 poinformował nowo wybranych parlamentarzystów, że trwają rozmowy ws. przyszłej koalicji. Stwierdził, że Trzecia Droga uważa, że partnerzy w przyszłej koalicji powinni dzielić się pracą.

Uważamy za naturalne, że największa siła w tej koalicji powinna wziąć odpowiedzialność za rząd. I tak się stanie. Z silnym wicepremierem z Trzeciej Drogi, jako gwarantem większości, [...] bo dzisiaj jesteśmy gwarantami i kotwicą większości - Szymon Hołownia

Jak dodał, "druga w kolejności siła powinna wziąć odpowiedzialność za przywrócenie Sejmowi ducha parlamentaryzmu". - Natomiast trzecia z sił, myślę, że mogłaby rozważyć wzięcie odpowiedzialności za Senat - dodał, mając na myśli Lewicę.

PAP/Daria Kania