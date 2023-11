Dwa ministerstwa osią sporu w nowej koalicji. "Zostało 10 procent"

Donald Tusk i reszta liderów dotychczasowej opozycji demokratycznej planuje w piątek przedstawić główne założenia umowy koalicyjnej. Trzy dni później, podczas pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, dojdzie do wyboru marszałka oraz prezydium izby. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Andrzeja Dudy z poniedziałku to Mateusz Morawiecki z PiS dostanie w tzw. pierwszym kroku misję sformowania rządu.

Jednak partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma większości w Sejmie (ma 194 posłów na wymaganych 231) i nikłe szanse na znalezienie dużego koalicjanta. Wirtualna Polska poinformowała we wtorek o najnowszych ustaleniach ws. nowego rządu KO-Lewica-Trzecia Droga.

Kto w nowym rządzie? "Zostało 10 proc. spraw"

- Rozmowy są tak zaawansowane, że właściwie wszystkie personalia są już przemyślane i przygotowane przez pana premiera Donalda Tuska - argumentował w rozmowie z portalem sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. Z kolei Krzysztof Gawkowski z Lewicy dodał: - W sprawach programowych i personalnych brakuje około dziesięciu procent ustaleń. Dotyczą one podziału obszarów, które biorą partie, bo to nie jest do końca zamknięte.

Według WP Gawkowski jest kuluarowo typowany na wicepremiera i ministra cyfryzacji. - Od początku walczyliśmy o edukację, rozwój technologiczny, sprawy dotyczące polityki społecznej i budownictwo. To położyliśmy na stole, a jak będą już rozstrzygnięcia, to o tym powiemy - komentował sam zainteresowany.

Zdaniem portalu jedną z głównych osi sporu w negocjacjach koalicyjnych są stanowiska ministrów edukacji i dyplomacji. Anonimowy rozmówca WP z kręgu KO przekazał: - Będziemy zabiegali o MSZ i uważam, że na 99 proc. resort zostanie przy nas.

Resort dyplomacji chce przejąć także Polska 2050 z kandydaturą Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, byłej ambasador RP w Rosji. Z kolei Lewica w fotelu ministra edukacji chce obsadzić Agnieszkę Dziemanowicz-Bąk.

Platforma Obywatelska ma dostać Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości, Zdrowia, Finansów oraz Kultury. "PSL ma objąć resort obrony z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele, ministerstwo infrastruktury oraz rolnictwa" - podsumowała WP.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska