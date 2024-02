Dworczyk broni Morawieckiego, emocje na sali. "Pan udaje Greka", "pan obraża świadka"

W poniedziałek 5 lutego przed sejmową komisją śledczą ds. wyborów kopertowych pojawił się były szef KPRM Michał Dworczyk. Jego zeznania od początku posiedzenia wywoływały spore emocje na sali. - Kto jest autorem tego szalonego pomysłu, aby przeprowadzić wybory, które nie są demokratyczne? - pytał przewodniczący Dariusz Joński. Na jego słowa reagowali oburzeni posłowie PiS.

Joński pytał Dworczyka o maile, które miały wypłynąć ze skrzynki byłego szefa KPRM. Jedna z wiadomości dotyczyła właśnie organizacji wyborów korespondencyjnych. Z taką koncepcją przeprowadzenia wyboru prezydenta RP nie zgadzał się - jak wynika z wiadomości mailowych - minister Artur Soboń. - Nie wiem, czy ten mail jest prawdziwy, czy nie. Nie przypominam go sobie - odparł Dworczyk. - Nie mogę potwierdzić ani też wykluczyć - dodał.

Dworczyk przed komisją śledczą, oburzenie posłów PiS

Michał Dworczyk przyznał jednak, że w czasie organizowania wyborów korespondencyjnych korzystał z prywatnej skrzynki mailowej. - Coś nieprawdopodobnego - zareagował Joński. - Proszę o wskazanie przepisu, który mówił, że nie mogłem korzystać z prywatnej poczty - kontynuował Dworczyk.

Były szef KPRM potwierdził, że to on rekomendował premierowi podpisanie rozporządzenia w sprawie organizacji wyborów kopertowych. - Premier przed podpisaniem decyzji, został poinformowany o przebiegu procesu legislacyjnego - dodał, tłumacząc, że w procesie przygotowawczym pojawiły się nie opinie prawne, ale stanowiska i dotyczyły projektu nadesłanego z MAP. Były one negatywne.

- Pan udaje Greka i uważa, że wszystko jest w porządku - stwierdził Joński, odnosząc się do wyjaśnień dotyczących opinii prawnych. - Pan obraża świadka - zareagowali posłowie PiS.

Dworczyk: premier Morawiecki nie zlecał przeprowadzania wyborów

Joński pytał Dworczyka o stanowisko Jacka Sasina, który zeznał przed komisją śledczą, że organizacja wyborów korespondencyjnych była decyzją premiera Mateusza Morawieckiego. - Jeśli przekazuje mi pan swoją interpretację słów Jacka Sasina, to nie zamierzam na to odpowiadać - odparł Dworczyk.

- Panu jest do śmiechu, ale ludziom nie było do śmiechu, kiedy zamknęliście lasy i przedszkola, a sami przygotowywaliście wybory, aby ułatwić wygranie wyborów Andrzejowi Dudzie. Pan to wszystko załatwiał na gębę i wyłącznie na prywatnego maila - powiedział Joński.

Dworczyk stwierdził, że Morawiecki nie zlecał przeprowadzenia wyborów, ale podjęcie działań zmierzających do przygotowania tego typu spraw. - Prezes Rady Ministrów podpisał decyzję administracyjną, zlecającą działania przygotowawcze Poczcie Polskiej - powiedział były szef KPRM.

Źródło: Radio ZET