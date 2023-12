"Dwutygodniowy" minister pokazał swoje zdjęcie w gablocie. "Podpis dłuższy niż kadencja"

Alvin Gajadhur był ministrem infrastruktury w mniejszościowym rządzie Mateusza Morawieckiego, który upadł po dwóch tygodniach, gdy 11 grudnia nie otrzymał od Sejmu wotum zaufania. Krótki okres urzędowania nie przeszkodził Gajadhurowi w zawieszeniu swojego portretu w resortowej gablocie.

Alvin Gajadhur był ministrem przez dwa tygodnie. Dumnie powiesił swój portret

Gajadhur pełnił funkcję od 27 listopada do 13 grudnia, do chwili zaprzysiężenia nowego rządu, w tym jego zastępcy na stanowisku - Dariusza Klimczaka. Były minister zdecydował się powiesić swoje zdjęcie w siedzibie resortu. W ramce widnieje też informacja, przez jaki okres sprawował urząd. Faktem tym oraz dokumentacją fotograficzną podzielił się w mediach społecznościowych.

"Dzisiaj dobiegła końca moja misja jako Ministra Infrastruktury. To był bardzo intensywny czas. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom za profesjonalizm i ponadprzeciętne zaangażowanie" - napisał na Twitterze/X.

Internauci bezlitośni dla byłego ministra transportu

Wpis byłego ministra spotkał się z negatywną i prześmiewczą reakcją internautów. Komentujący wytknęli mu, że nie dość, że powiesił swój portret w gablocie, to jeszcze się tym chwali, wiedząc, jakie w internecie panują nastroje w związku z funkcjonowaniem "dwutygodniowego rządu Morawieckiego".

"Podpis dłuższy niż kadencja", "Niezwykle intensywne dwa tygodnie. Kiedy ogłosi Pan osiągnięcia ministerstwa z tego okresu?", "Człowieku, to trwało krócej niż mój ostatni urlop. Ale nie powiesiłam swojej fotki w lobby hotelu", "Panie Ministrze, jakie sukcesy osiągnął Pan podczas swojej dwutygodniowej kadencji?" - pisali użytkownicy Twittera/X.

Niektórzy komentujący nie gryźli się w język. "Nic głupszego dzisiaj nie czytałem. Nieźle masz pan nas*rane we łbie", "Ma Pan tupet, 14 dni i intensywna praca. Wypicie kilku butelek wódki i wzięcie wypłaty, to już w PRL mówiono, że ciężka praca", "Zero godności osobistej. Pan jest zerem", "Skundliłeś się chłopie. Upokorzyłeś służbę i mundur. Precz pisi sprzedajny aparatczyku. Precz" - oceniali polityka, który wcześniej był głównym inspektorem transportu drogowego.

Źródło: Radio ZET/Twitter