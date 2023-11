Dymisja Mateusza Morawieckiego. To będzie gorący dzień

W poniedziałek 13 listopada marszałek senior Marek Sawicki zainauguruje pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Do izby oprócz prezydenta Andrzeja Dudy przybędą m.in.: członkowie korpusu dyplomatycznego, byli prezydenci, marszałkowie Sejmu i premierzy, dowódcy Wojska Polskiego oraz przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych.

Pierwsze posiedzenie Sejmu 13 listopada. Czego się spodziewać?

Przed rozpoczęciem obrad prezydent i marszałek senior złożą kwiaty przed tablicami upamiętniającymi Jana Pawła II, posłów II Rzeczypospolitej poległych podczas II wojny światowej oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Po otwarciu posiedzenia Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego odegra hymn państwowy. Następnie Andrzej Duda wygłosi orędzie.

Po wystąpieniu prezydenta głos zabierze Marek Sawicki. Następnie posłowie złożą ślubowanie. Po wyczytaniu nazwiska każdy z nich wstanie ze swojego miejsca i wypowie słowo "ślubuję". Może też dodać zdanie: "Tak mi dopomóż Bóg". Pierwszą decyzją posłów X kadencji będzie wybór marszałka Sejmu. Najpewniej będzie to Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu

Konstytucja oraz Regulamin Sejmu wymagają, by na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej izby szef rządu złożył dymisję swojego gabinetu. Kolejnego premiera desygnuje prezydent i powołuje go wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania, które izba uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Wybory 2023. Jak wygląda układ sił w Sejmie?

W przeprowadzonych 15 października wyborach do Sejmu Zjednoczona Prawica uzyskała 35,38 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., zaś Konfederacja - 7,16 proc. Obóz rządzący zdobył więc 194 mandaty, KO - 157, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18. Ponad 100 osób po raz pierwszy zasiądzie w sejmowych ławach.

Jak łatwo można obliczyć, Zjednoczona Prawica nie może liczyć na sejmową większość, a władzę niebawem ma przejąć dotychczasowa opozycja. KO, Trzecia Droga i Lewica w piątek 10 listopada podpisały umowę koalicyjną.

Źródło: Radio ZET