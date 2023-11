Dymisja rządu Mateusza Morawieckiego. Marszałek senior ujawnił szczegóły

Już dziś odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego Sejmu, w którym większość mają ugrupowania dotychczasowej opozycji demokratycznej. Obrady poprowadzi marszałek senior - Marek Sawicki, który w poniedziałek 13 listopada był "Gościem Radia ZET" i Bogdana Rymanowskiego. Polityk ujawnił kilka szczegółów dotyczących inauguracyjnego posiedzenia.

- Już mogę to powiedzieć. Pan premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że dymisję będzie składał na moje ręce, a nie nowo wybranego marszałka Sejmu - zapowiedział w programie "Gość Radia ZET" Sawicki.

Morawiecki złoży dymisję na ręce Marka Sawickiego

- Tutaj nie ma zapisu regulaminowego. Jest tylko zapis, że premier składa dymisję rządu w trakcie pierwszego posiedzenia Sejmu, a czy zrobi to pierwszego, drugiego, czy trzeciego dnia, jeśli Sejm się przedłuża, nie ma to żadnego znaczenia i nie jest powiedziane na czyje ręce - wyjaśnił.

Wiemy już, czy premier wyjdzie na trybunę sejmową? - Wyjdzie i powie kilka słów do wysokiej sali, do Sejmu i społeczeństwa - zapowiedział marszałek senior Marek Sawicki.

Oglądaj

- A potem wybór stałego marszałka Sejmu i zarządzona przerwa na zgłoszenie kandydatur. Jak wybierzemy marszałka, to rola marszałka seniora się kończy. Wraca on do ław poselskich i znów zostaje szarym posłem - dodał polityk PSL.

Obrady rozpoczną się o godz. 12. Taką decyzję podjął prezydent Andrzej Duda, który - zgodnie z Konstytucją - zwołuje inauguracyjne posiedzenie parlamentu. Podczas pierwszego posiedzenia wybrany zostanie nowy marszałek Sejmu. Obrady rozpocznie z kolei marszałek senior. Jest nim Marek Sawicki z PSL. Wydarzenie będziemy transmitować i relacjonować na żywo na RadioZET.pl.

Źródło: Radio ZET