Dymisja w MSZ. Łukasz Jasina nagle stracił stanowisko

Łukasz Jasina wyraził w mediach wątpliwości, czy komisje za granica zdążą policzyć głosy oddane w wyborach przez Polonię. Pytanie o to padło w czasie konferencji w Państwowej Komisji Wyborczej, a zaraz potem nastąpiło odwołanie rzecznika ze stanowiska. Jasina w rozmowie z Radiem ZET potwierdził dymisję.

Wcześniej napisał na Twitterze: "Drodzy państwo. Rzecznik prasowy to saper a każdego sapera może wysadzić mina. Kończąc obowiązki Rzecznika MSZ - dziękuję wszystkim. Dobranoc i do usłyszenia".

Łukasz Jasina odwołany z MSZ w "trybie natychmiastowym"

W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat stopnia przygotowania MSZ do organizacji wyborów za granicą przekazanymi przez rzecznika prasowego MSZ, Łukasz Jasina został w trybie natychmiastowym odwołany ze stanowiska – poinformował w piątek wieczorem resort.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że zgodnie z informacjami przekazywanymi w ostatnich dniach jest przygotowane do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i referendum za granicą" – podkreślono jednocześnie w komunikacie MSZ. Zaznaczono w nim, że "choć liczba chętnych do udziału w wyborach parlamentarnych i referendum za granicą w tym roku jest bezprecedensowa, z doświadczeń ubiegłych lat wiemy, że Obwodowe Komisje Wyborcze, posiadając podobne obłożenie jak w przypadku tegorocznych wyborów, były w stanie policzyć wszystkie głosy". "MSZ jest przekonane, że Komisje przyjmą styl pracy, który im to umożliwi" – dodano.