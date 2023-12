Dyskusja po expose Tuska przerwana. Incydent z Braunem zmienił plany Sejmu

Grzegorz Braun został wykluczony z obrad Sejmu po tym, jak otworzył gaśnicę podczas uroczystości chanukowych w parlamencie i zgasił menorę. Dodatkowo marszałek Sejmu zdecydował o nałożeniu na posła Konfederacji najwyższej możliwej kary - zmniejszeniu uposażenia na trzy miesiące, odebranie diety poselskiej na pół roku oraz skierowanie do prokuratury wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie Brauna.

Szokujący incydent został potępiony przez większość klubów parlamentarnych. W związku z incydentem doszło do przerwania obrad Sejmu, który dyskutował o exposé Donalda Tuska. Posłowie KO, PSL i Polski 2050 wycofali swoje dodatkowe pytania do kandydata na premiera, aby lider sejmowej większości mógł odnieść się do już zadanych pytań. Nowej koalicji zależy na jak najszybszym udzieleniu wotum zaufania rządowi Donalda Tuska, aby w środę o godz. 9 mógł zostać zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim przez głowę państwa.

Incydent Brauna w Sejmie. Przerwano dyskusję po exposé Tuska

Po przerwie w obradach Sejmu głos zabierał poseł PiS Przemysław Czarnek, który zgłosił wniosek o odroczenie obrad do środy. - Wydarzył się ogromny skandal na terenie Sejmu RP, przypomnę, że w ciągu ostatniego miesiąca to nie pierwszy skandal. Zajmujemy się tu show, a nie zajmujemy się porządkiem w wysokiej izbie. Ta sytuacja ma wymiar międzynarodowy i rzeczywiście uderza w nas niebywale, w nas jako Rzeczpospolitą Polską. My mamy jeszcze 100 pytań do pana premiera Donalda Tuska i to pytań o znaczeniu fundamentalnym, ale nie chcemy zadawać tych pytań dzisiaj w atmosferze tego skandalu - mówił były minister edukacji.

Podkreślił, że "dzisiaj ten skandal musi być wyjaśniony, bo to jest skandal, który obciąża również tych, którzy dzisiaj zawiadują Sejmem". "Kiedy rządziła z tej strony pani marszałek Elżbieta Witek, nigdy do takich skandali nie dochodziło. Dzisiaj mamy bałagan w Sejmie, trzeba to wszystko uporządkować" - zaznaczył.

Przeciwny wniosek złożyła wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska. - Zgłaszam wniosek przeciwny, klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej chce kontynuować obrady, pomimo tego, co dzisiaj wydarzyło się hańbiącego w Sejmie. Pan premier Donald Tusk jego gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które padły do tej pory i te które ewentualnie padną ze strony posłów i posłanek PiS - dodała.

Krzysztof Paszyk w imieniu klubu PSL "potępił to, co przed kilkudziesięcioma minutami odbyło się w polskim parlamencie". - Te zachowanie jednego z posłów, posła Brauna jest skandalem, wymaga potępienia, wyciągnięcia wniosków najbardziej daleko idących wobec tego człowieka, który naraził na szwank reputację polskiego narodu, reputację naszego państwa - zaznaczył Paszyk.

Źródło: Radio ZET/PAP