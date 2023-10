Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy tematyką edukacyjną zajmowała się jeszcze zanim weszła do polityki, a w poprzedniej kadencji Sejmu ostro krytykowała obecnego ministra edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Liderzy KO, Lewicy i Trzeciej Drogi nie zdradzili jak dotąd żadnych szczegółów dotyczących negocjacji ws. przyszłej koalicji, ale w mediach pojawiły się spekulacje, że to polityczka Lewicy może zostać szefową resortu edukacji.

Wirtualna Polska zapytała Dziemianowicz-Bąk o jej wizję szkoły po Przemysławie Czarnku. Polityczka uważa, że zmiany należy wprowadzać stopniowo. - Zapomnieliśmy w Polsce, że istnieje coś takiego jak polityka oparta na dowodach. Że najpierw można zdiagnozować problem, przeanalizować go z ekspertami, wypracować rozwiązania i wprowadzić je, sprawdzając je na mniejszej grupie. Potem wyciągnąć wnioski, wprowadzić nową wersję i stopniowo ją wdrażać - wyjaśniła.

Dziemianowicz-Bąk: polska szkoła nie potrzebuje rewolucji

Dziamianowicz-Bąk zastrzegła jednak, że niektóre decyzje zostaną podjęte niezwłocznie. Ze słów posłanki Lewicy wynika, że ze stanowiskiem szybko pożegna się Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak, która jest znana ze swoich antynaukowych, homofobicznych i transfobicznych wypowiedzi. - Tu musi być szybkie pożegnanie (…) Jest ona czynnym politykiem PiS, a nie żadnym urzędnikiem, który trzyma pieczę nad szkołami. Kuratorami powinni być ci, którym na sercu leży edukacja, a nie własna kariera polityczna. Nie ma mowy, żebyśmy utrzymali sytuację, w której kuratorzy są politycznymi nadzorcami nad szkołami. Trzeba wzmocnić autonomię szkół, a nadzór pedagogiczny czy kuratoria mają być wsparciem - wyjaśniła posłanka Lewicy.

Według Dziamianowicz-Bąk inną pilną sprawą są podwyżki dla nauczycieli. Natomiast jako jedno z największych wyzwań wskazała przeciwdziałanie kryzysowi zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. - Potrzebne jest zwiększenie zatrudnienia - faktycznego, a nie papierowego - psychologów w szkole, ale i wzmocnienie ich kwalifikacji - stwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską i dodała, że konieczny jest wzrost wynagrodzeń dla specjalistów i przyjęcie ustawy o zawodzie psychologa.

Dziamianowicz-Bąk pytana o zmiany długofalowe, wymieniła m.in. dostosowanie podstawy programowej do wymagań współczesności. - Nad tym chciałabym, żebyśmy - jako przyszła koalicja - pracowali przede wszystkim w porozumieniu ze środowiskiem eksperckim i oświatowym. Żeby zmiany, jakie będą wprowadzane, były zmianami akceptowanymi, zaplanowanymi i wprowadzanymi na długo, a nie odkręcanymi co chwilę. Co minister, to rewolucja, a polska szkoła tej rewolucji nie potrzebuje - zaznaczyła.

Posłanka Lewicy o nauczaniu religii w szkołach

Rozmówczyni Wirtualnej Polski odpowiedziała również na pytanie o religię w szkołach. Przypomniała, że Lewica stoi na stanowisku, że świeckie państwo oznacza także świecką szkołę, a więc bez lekcji religii, ale jej ugrupowanie musi liczyć się z koalicjantami, którzy mają różne poglądy na tę kwestię.

- Dziś trzeba zacząć od sprawy najbardziej oczywistej (…) Od kwestii ograniczenia finansowania lekcji religii w szkole. Każdego roku ok. 2 mld zł wydawanych jest z budżetu państwa na pensje dla księży i katechetów. Polska szkoła potrzebuje pieniędzy. Są priorytety finansowe dotyczące edukacji znacznie istotniejsze niż finansowanie lekcji religii z budżetu państwa. Na przykład wspomniane ciepłe posiłki. Dla nas priorytetem są pełne brzuchy dzieci, a nie wynagrodzenia dla księży i katechetów - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska