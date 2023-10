"Dzień świra", "ciągle się uczy, a dodawać nadal nie umie". Memy i komentarze po oświadczeniu Dudy

Od wyborów parlamentarnych 2023 minęło 11 dni. Oczy Polaków skierowane są od kilku dni w stronę Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbywały się konsultacje Andrzeja Dudy z komitetami wyborczymi. W czwartek w południe prezydent wygłosił oświadczenie, podczas którego poinformował o swojej decyzji ws. przyszłości rządu.

Pierwsze posiedzenie Sejmu decyzją Dudy ma się odbyć 13 listopada. Tym samym prezydent nie skrócił kadencji obecnego rządu, bo - jak mówił - "nie widzi dzisiaj powodu", aby to robić. Z wystąpienia głowy państwa dowiedzieliśmy się też, że "mamy dwóch poważnych kandydatów na premiera". Są nimi Mateusz Morawiecki oraz Donald Tusk. Duda dodał, że Zjednoczona Prawica poinformowała go o tym, że będzie posiadać większość na sali sejmowej.

Andrzej Duda wygłosił oświadczenie. Zobacz memy i komentarze

Komentujący poddawali pod wątpliwość zdolności matematyczne głowy państwa. "Ciągle się uczy, ale dodawać nadal nie umie" - napisał szef klubu KO Borys Budka. "W polskiej polityce przydaje się umiejętność liczenia do 231. Mam nadzieję, że do 13 listopada prezydent podszkoli się w tym zakresie" - skomentował Marek Belka. "Dzień świra, co?" - pytał Łukasz Krasoń z Polski2050.

"W najbliższym wyścigu Formuły 1 chce wystartować dwóch kierowców. Jeden ma samochód, drugi nie ma. Szanse są wyrównane" - ironizował Łukasz Lipiński z "Polityki". "W Sejmie mamy teraz dwie większości. Większość realną i urojoną" - podsumowała dziennikarka polityczna Dominika Długosz.

Nie przegap

(13)

zobacz galerię