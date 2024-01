Dziwna wymiana zdań na konferencji Kaczyńskiego. "Nie mam dekodera"

Jarosław Kaczyński w trakcie przedświątecznej okupacji budynku TVP przy placu Powstańców Warszawy udzielił wywiadu prawicowemu Radiu Wnet. Prezes PiS opowiadał wówczas, że kilka dni wcześniej o trzeciej w nocy dzwonił do ówczesnego prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza i pytał, dlaczego nie ma sygnału telewizji. Kaczyński myślał, że to nowa władza wyłączyła nadawanie kanałów Telewizji Polskiej. Okazało się, że nie przystosował swojego odbiornika do nowego standardu nadawania.

Kaczyński o nocnym telefonie do prezesa TVP: każdy obywatel może takie pytanie zadać

W środę w siedzibie PiS w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem lidera Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczącego klubu PiS Mariusza Błaszczaka. Reporter "Faktów" TVN Jakub Sobieniowski zapytał wprost Jarosława Kaczyńskiego, "czy TVP powinna dalej mieć prezesa na telefon polityka".

– To było tak - jeśli ta sprawa interesuje opinię publiczną, bo nie jestem tego pewien - wróciłem o tej porze do domu i chciałem zobaczyć, co jest w telewizji. Zobaczyłem brak sygnału. Wiedziałem, że o tej samej porze, bo razem byliśmy w Krakowie, wrócił marszałek Terlecki. Zadzwoniłem więc do marszałka Terleckiego i on mi potwierdził, że rzeczywiście jest brak sygnału. Później dzwoniłem jeszcze do dwóch osób, ale one spały, nie odbierały telefonu – mówił lider PiS.

Następnie Kaczyński przyznał, że po chwili zastanowienia postanowił zadzwonić do szefa TVP. Co prawda znam go nieporównywalnie mniej od prezesa Kurskiego, ale go jednak trochę znam. Zaryzykowałem, towarzysko to nie była sytuacja najłatwiejsza. Dowiedziałem się, i to mnie ucieszyło, że to tak, że ja nie mam odpowiedniego dekodera. Nic innego się nie stało – wspominał.

– Chodziło o to, czy Telewizja Polska została wyłączona, czy nie. Panie redaktorze, to nie oznacza żadnej zależności, to jest pytanie o to, czy coś działa, czy nie działa. Każdy polityk, każdy obywatel, może takie pytanie zadać, jeśli jakąś osobę zna. Cała bajka o szefach na telefon z całą pewnością odnosi się do dzisiejszej sytuacji, bo to na pewno są szefowie na telefon, ludzie, którzy zdecydowali się na łamanie prawa – stwierdził Kaczyński.

Sprawę postanowił skomentować również Mariusz Błaszczak. – Ja o trzeciej nad ranem przyjechałem do Polskiej Agencji Prasowej. Tam wtedy kilkunastu silnych panów, czyli takich, o jakich w kampanii mówił Donald Tusk, przejmowało budynek. Była 3 nad ranem – powiedział.

Źródło: Radio ZET