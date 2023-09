Dziwne wystąpienie Kaczyńskiego w Toruniu. "Tusk ślub brał po 74 latach małżeństwa”

Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Toruniu mówił przede wszystkim o Donaldzie Tusku. - O Donaldzie Tusku można powiedzieć jedno - że programem Tuska jest Tusk - podkreślił prezes PiS.

Kaczyński porównał szefa PO z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Stwierdził, że są "trochę różni i trochę podobni". - Podobni są w jednym - mają wrodzoną niechęć do pracy - stwierdził.

Kaczyński w Toruniu zaatakował Tuska

- A to naprawdę nie jest dobra podstawa do zabiegania o wysokie stanowiska państwowe. I wszelkiego rodzaju udawanie, że nawet, jeżeli nastąpi zamiana jednego na drugiego, to znaczy tak, jak kiedyś panią Małgorzatę Kidawę-Błońską zastąpił Trzaskowski jako kandydat na prezydenta, tym razem ma zastąpić jako kandydata na premiera, Tuska - przekonywał Kaczyński.

- Otóż, jeśli sądzicie, że to będzie jakaś zmiana, to się głęboko mylicie. Można by powiedzieć, że to będzie to samo, tylko jeszcze więcej - zaznaczył prezes PiS.



Bo - jak dodał - "o Tusku można powiedzieć jedno - że programem Tuska jest Tusk". - On po prostu jednego dnia krzyże nad chlebem robi, a drugiego dnia patrzy spokojnie na to, że trzeba opiłowywać katolików - mówił Kaczyński, parodiując Tuska kreślącego znak krzyża nad chlebem (około 20 minuta poniższego nagrania).



- Jednego dnia jest rodzinny, kiedyś nawet ślub brał kościelny, po - tam nie wiem - 74 latach małżeństwa, tu oczywiście żartuję w takim wieku nie jest, ale po wielu, wielu latach małżeństwa, a innym razem jest bardzo antykościelny i w tych jego stu konkretach jest bardzo wiele elementów ataku na Kościół - powiedział prezes PiS.



- Krótko mówiąc on nie ma żadnych poglądów, a tamten [Trzaskowski – red.] jest lewakiem. Takim lewakiem rzeczywiście wydaje się mającym to głęboko w umyśle i może nawet w sercu. I to, co wyprawia w Warszawie na to wskazuje. Więc powtarzam, to będzie to samo, tylko jeszcze więcej, jeszcze gorzej - podkreślił.



Kaczyński nawiązał też do tego, że Tusk ogłosił publicznie, że unieważnia referendum, które odbędzie się 15 października w dniu wyborów parlamentarnych. - Otóż on unieważnia wolę narodu. Unieważnił już referendum, ogłosił, że prezydentem tak naprawdę jest Trzaskowski, że to on wygrał te wybory. Krótko mówiąc ustawia się w sytuacji takiego władcy, który pozwala co prawda przeprowadzić jakieś wybory, ale ostateczna decyzja należy do niego - wyjaśnił.

Kaczyński o aferze wizowej: To nawet nie jest aferka

Jarosław Kaczyński bagatelizował też doniesienia o aferze wizowej. - Nie ma afery, to nawet nie jest aferka. To jest po prostu głupi i rzeczywiście przestępczy pomysł jakichś ludzi, z których ogromna większość nie ma nic wspólnego z aparatem władzy - powiedział w sobotę w Toruniu prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do sprawy dotyczącej wydawania wiz.



Kaczyński odnosząc się do kwestii wiz powiedział, że "tam, gdzie jest odpowiedzialność polityczna, tam wnioski zostały wyciągnięte". - Co będzie dalej - to należy do wymiaru sprawiedliwości - dodał.

- […] Ale jeżeli się mówi o najwyższych przedstawicielach władzy, czyli prezydent, marszałkowie, wicemarszałkowie, premier, wicepremierzy, najważniejsi ministrowie, bo to są najwyżsi przedstawiciele władzy, to z całą pewnością nie ma niczego - oświadczył Kaczyński.

PAP - Edyta Roś, Tomasz Więcławski, Wiktoria Nicałek, Tomasz Więcławski