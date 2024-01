"Dziwne zachowanie Kamińskiego i Wąsika". Kierwiński komentuje wydarzenia w Pałacu Prezydenckim

9 grudnia wieczorem policja zatrzymała byłych posłów PiS, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali w Pałacu Prezydenckim. Andrzeja Dudy nie było w tym czasie na miejscu, bo przebywał na spotkaniu w Belwederze. Politycy PiS uprawiają narrację, jakoby zatrzymanie skazanych było nie tylko bezprawne, ale i brutalne.

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński ocenił, że operacja policji przebiegła bardzo profesjonalnie, a słowa szefa Gabinetu Prezydenta RP Marcina Mastalerka o tym, że Kamiński został popchnięty na futrynę, są niepotrzebnym eskalowaniem napięcia.

Aresztowanie Kamińskiego i Wąsika. Minister ocenia akcję policji

Minister Kierwiński na antenie TVN24 odniósł się też do zarzutów szefowej Kancelarii Prezydenta RP, że nie otrzymała żadnego dokumentu będącego podstawą do aresztowania Kamińskiego i Wąsika. - Według mnie ważniejszą kwestią jest, skąd w Pałacu Prezydenckim wzięły się osoby, które powinny przebywać w areszcie. Takie osoby w ogóle nie powinny wejść do Pałacu, czego powinni dopilnować też jego współpracownicy - orzekł polityk. - Moje fundamentalne pytanie: jak to się dzieje, że od rana wszystkie media mówią o tym, że policja ma nakaz zatrzymania obu panów, a prezydent nie współpracuje w tym zakresie - dodał.

Na pytanie o to, co by się stało, gdyby Andrzej Duda nie opuścił Pałacu Prezydenckiego, minister spraw wewnętrznych odpowiedział, że nie chce spekulować. - Zapewniam, że służby robiły wszystko, żeby nie narażać pana prezydenta na niedogodności wynikające z niestosowności tej sytuacji - mówił Kierwiński, dodając, że jedyną trudnością dla służb był fakt, że skazani politycy przebywali na terenie Pałacu Prezydenckiego. Mówił, że ich zachowanie było "dziwne".

Polityk odniósł się też do nazywania aresztowanych "więźniami politycznymi". - Mówienie, że są więźniami politycznymi, to ohydne nadużycie. Panowie są po prostu politykami Prawa i Sprawiedliwości skazanymi przez polski sąd - tłumaczył. Według niego politykom PiS zależy na podsycaniu emocji.

- Wiem, że oni czuli się bezkarni i cementowali system prawny, żeby uniknąć odpowiedzialności, ale to się skończyło. Wypowiedź Czarnka jest skandaliczna, ta sama osoba jeszcze kilka tygodni temu nawoływała "murem za polskim mundurem" - kontynuował Marcin Kierwiński, który skomentował słowa byłego ministra edukacji o "dziczy" związanej z zatrzymaniem Kamińskiego i Wąsika.

Źródło: Radio ZET/TVN24