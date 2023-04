Dziwne zachowanie ministra w Sejmie. "Chciał trochę odlecieć. Dosłownie"

Dziennikarz TVN24 pytał w Sejmie wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę o ustalenia, do jakich dotarli dziennikarze Wirtualnej Polski oraz Superwizjera TVN. Chodzi o twitterowe konto MS_Madzia (Magda Lena). Posługujący się tym profilem hejter atakuje niezależnych prokuratorów i promuje treści rozpowszechniane przez polityków Solidarnej Polski. Niedawno brał także udział w hejcie wymierzonym w rodzinę Magdaleny Filiks z KO.

Według dziennikarzy wszystko wskazuje na to, że za profilem może stać pracownica Prokuratury Okręgowej w Gdańsku - Magdalena S. "Zdjęcie z konta wrzuciliśmy do dwóch programów komputerowych do rozpoznawania twarzy, pokazaliśmy znajomym Magdaleny S., pracownikom uczelni, gdzie studiowała oraz pracownikom prokuratury, w której pracuje. Wszystko i wszyscy potwierdzają: to Magdalena S." - pisze WP. Kobieta konsekwentnie twierdzi jednak, że to nie jej konto.

Dziwne zachowanie ministra Kalety w Sejmie. Wideo

Kontami, których wpisy udostępnia najczęściej MS_Madzia, są: profil Solidarnej Polski (162 razy) oraz konto Dariusza Mateckiego, szczecińskiego radnego Solidarnej Polski. Tweetem, który został "przypięty", czyli ustawiony jako pierwszy widoczny po wejściu na profil MS_Madzia, jest wpis wychwalający Zbigniewa Ziobrę: "Wysłuchajcie tej minuty o czym mówił w UE w 2012 r. MS @ZiobroPL. To jest prawdziwy Mąż Stanu‼".

Podczas wywiadu w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta wyraźnie bagatelizował te fakty. - Z jakiejś szeregowej pracownicy prokuratury robicie jakąś naczelną hejterkę w Polsce. To wy się stuknijcie w czoło! - odpowiadał dziennikarzowi zdenerwowany polityk.

W pewnej chwili wiceminister zaczął się zachowywać dość dziwnie. - "Sok z Buraka" (prześmiewcza strona atakująca rząd PiS - red.), który milionowe zasięgi generuje, to dla was jest... Nie ma problemu! Nie ma "Soku z Buraka"! - krzyczał nerwowo Kaleta. Gdy dziennikarz TVN24 próbował ponownie zadawać ministrowi pytania, ten odszedł od niego i idąc po schodach kontynuował swój "występ". - Halo, tu ziemia! "Sok z Buraka" - mówił.

Kaleta w Sejmie: Halo, tu ziemia! "Sok z Buraka"

Wideo z "oryginalnego" wywiadu opublikowała strona "Szkła kontaktowego" TVN24. "Co prawda Sebastian Kaleta nie był dziś na lotnisku w Radomiu, ale można mieć wrażenie że rozmawiając z Radomirem Witem chciał trochę odlecieć - dosłownie" - napisano.

Sebastian Kaleta opublikował na Twitterze wpis, w którym stwierdził, że materiał "Szkła kontaktowego" został zmanipulowany. "Mam nadzieję, że Radomirowi Witowi starczy odwagi, by opublikować jednak wypowiedź z moim wstępem/zastrzeżeniem, bo jedyne na co go stać, to jak widać manipulacja i pajacowanie na tej podstawie i w ten sposób napuszczanie na mnie hejterów opozycji. Nie pierwszy raz zresztą, stąd moja żartobliwa reakcja na jego postawę i sugestywne zwieńczenie rozmowy" - napisał.

