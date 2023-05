Dziwny ruch myśliwców. "Możliwa prowokacja wobec Polski"

Projekt monitoringowy "Białoruski Hajun" podał na Telegramie, że - według ich informacji - w czwartek 18 maja wczesnym popołudniem na terenie Białorusi swoją pozycję zmieniło dziesięć rosyjskich myśliwców: osiem Su-34 i dwa Su-30SM. "Przeniosły się z lotniska Baranowicze na lotnisko Maczuliszczy" - czytamy.

To pierwsze, to baza lotnicza nr 61 wojsk Federacji Rosyjskiej, to drugie - jedno z największych w Białorusi, używane do celów wojskowych. Znajduje się pod Mińskiem.

Rosjanie szykują prowokację

Te doniesienia w programie Channel 24 skomentował ukraiński ekspert wojskowy wielokrotnie cytowany przez polskie media - Ołeksandr Musijenko, Szef Centrum Wojskowych Badań Prawnych.

Jego zdaniem przemieszczenie samolotów nie jest przypadkowe. - Próbują zademonstrować, że są gotowi zintensyfikować ostrzał z kierunku białorskiego - opiniował, dodając, że na terenie tego kraju trwają przygotowania do rozmieszczenia rosyjskiej broni jądrowej. - Szczyt tej aktywności powinien przypadać na czerwiec-lipiec - spekulował.

W kontekście samych samolotów Su-34 i Su-30SM przypomniał, że to właśnie z nich w grudniu został wystrzelony pocisk, który przeleciał przez pół Polski i niezauważony wylądował pod Bydgoszczą.

"Uderzenie na granicę polsko-ukraińską"

Według eksperta w Rosji narasta narracja o konieczności uderzenia na granicę polsko-ukraińską. Taki ruch miałby zablokować przepływ broni i pomocy humanitarnej, która katalizuje się z całego Zachodu właśnie na polskiej granicy.

W tym kontekście warto przypomnieć o ataku hakerskim, jaki miał miejsce w czwartek 18 maja. Kilka polskich serwisów informacyjnych odnotowało ataki typu DDoS. Ministerstwo Cyfryzacji otwarcie przyznało, że stoją za nimi "rosyjskie grupy hakerów".

RadioZET.pl/Telegram/Channel24/Bialoruski Hajun