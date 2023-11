Emocje wokół orędzia Andrzeja Dudy. "Dziś nie może tego zrobić"

Orędzie Andrzeja Dudy rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 20:00. Prezydent ma w nim ogłosić decyzję ws. desygnowania przyszłego premiera. Marcin Mastalarek, szef Gabinetu Prezydenta napisał w mediach społecznościowych, że "decyzja jest ostateczna"

"Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna, więc ścigającym się na apele do prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego wystąpienia" - napisał na Twitterze Mastalarek.

Orędzie Andrzeja Dudy. Wątpliwości ekspertów

Konstytucjonaliści mają jednak wątpliwości co do wieczornego przemówienia Andrzeja Dudy. Prof. Ryszard Piotrowski w rozmowie z PAP powiedział, że "powoływanie rządu rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia Sejmu".

- W ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu prezydent desygnuje premiera i na jego wniosek powołuje rząd i odbiera przysięgę od nowo powołanej Rady Ministrów - powiedział. Konstytucjonalista wyjaśnił też, że "to, co prezydent Andrzej Duda zamierza powiedzieć przed pierwszym posiedzeniem jest poza materią konstytucyjną".

- Z Konstytucji wynika tylko tyle, że prezydent desygnuje premiera w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu. Moim zdaniem dzisiaj prezydent nie może desygnować premiera. Prezydent może oczywiście mówić o swoich zamiarach dotyczących tworzenia rządu i innych zagadnieniach z tym związanych - ocenił.

Andrzej Duda nie może desygnować premiera przed posiedzeniem Sejmu

Z kolei prof. Marek Chmaj, pytany o to, czy prezydent może podczas wieczornego orędzia desygnować premiera odpowiedział jasno: - Nie może. - Według konstytucji rząd podaje się do dymisji na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu - powiedział. - Jeżeli rząd podałby się do dymisji wcześniej, prezydent miałby możliwość powołania premiera przed pierwszym posiedzeniem - dodał.

Jednak - jak tłumaczył - jeśli rząd poda się do dymisji na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu, wtedy, zgodnie z art. 154 Konstytucji prezydent może desygnować nowego Prezesa Rady Ministrów w ciągu 14 dni od tego posiedzenia.

Art. 154 Konstytucji głosi, że "prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów". Prof. Chmaj dopytywany o termin desygnacji oraz powołania premiera wyjaśnił, że czas 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu odnosi się zarówno do desygnacji jak i powołania nowego Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: Radio ZET/PAP