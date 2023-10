Exit poll, late poll. Co to jest? Czym się różnią? O której godzinie wyniki?

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Ich wynik nie będzie jednak znany od razu. Dopiero po przeliczeniu wszystkich głosów, które zostały oddane w komisjach obwodowych w Polsce i za granicą, Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) ogłosi oficjalnie rezultaty.

Czy w takim razie przez ten czas będziemy trzymani w niepewności odnośnie do wyników wyborów? Oczywiście, że nie. Wskazówką, jak rozłożyło się poparcie wyborców, będą wyniki exit poll oraz late poll. Co to jest i czym one się od siebie różnią?

EXIT POLL. Co to jest? O której godzinie będą wyniki wyborów 2023?

Exit poll to sondaż, który przeprowadzany jest przez agencję badawczą w dniu wyborów. Uczestnikami są obywatele, którzy oddają głos w lokalach wyborczych, a odpowiedzi udzielają ankieterom zaraz po wyjściu z lokalu. Oczywiście, takiego sondażu nie przeprowadza się na wszystkich głosujących, a jedynie na precyzyjnie wyselekcjonowanej, ale reprezentatywnej grupie. Oprócz preferencji wyborczych ankieterzy zbierają także dane demograficzne, takie jak wiek, płeć czy wykształcenie.

Sondaż exit poll publikowany jest w mediach zawsze równo z końcem ciszy wyborczej. W Polsce będzie to godz. 21, ponieważ lokale wyborcze czynne będą od 7 do 21. Wówczas w telewizjach i portalach internetowych pojawiają się przybliżone wyniki, które mogą wskazywać, jaki ostatecznie będzie rozkład poparcia w tych wyborach.

Wyniki exit poll obarczone są błędem pomiarowym i mogą różnić się od oficjalnych wyników wyborów o ok. 2-3 pkt proc.

LATE POLL. Co to jest? Czym różni się od exit poll?

Late poll to zestawienie, które publikowane jest kilka godzin później (czasem trzy, czasem pięć godzin po zakończeniu głosowania). W odróżnieniu od exit poll nie jest to sondaż, a prognoza wyników całościowych w oparcie o dane, które spływają z poszczególnych - losowo wybranych w tym przypadku - obwodowych komisji wyborczych.

Wyniki late poll są z reguły dokładniejsze niż exit poll i obarczone mniejszym marginesem błędu niż te publikowane zaraz po zamknięciu lokali wyborczych. Opierają się na danych przekazanych z przynajmniej 50 proc. komisji.