Wtedy może się odbyć exposé Donalda Tuska. Szef PO podał datę

- Exposé nowego premiera, jeśli czas na to pozwoli, może zostać wygłoszone 12 grudnia, 11 grudnia spodziewajcie się państwo wyboru nowego rządu, a zaprzysiężenie zakładamy 13 grudnia - powiedział w piątek Donald Tusk. Wcześniej, 11 października o godz. 10 exposé wygłosi Mateusz Morawiecki, ale z uwagi na brak większościowego poparcia dla jego rządu niemal pewne jest, że w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego parlamentarzyści wybiorą nowego premiera, którym będzie szef PO.

Po exposé sejm zagłosuje nad wyrażeniem wotum zaufania dla nowego rządu. - Jeżeli czas pozwoli, chcielibyśmy wyjść już 11 grudnia wieczorem z izby ze świadomością, że w Polsce jest premier (…). Exposé i skład Rady Ministrów możemy wtedy już spokojnie przegłosować dnia następnego, a jeżeli czas nie pozwoli, to zrobimy de facto w całości ten drugi krok 12 grudnia - zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Exposé Donalda Tuska 2023: kiedy będzie? O której godzinie? Data

Harmonogram zdarzeń w Sejmie w przyszłym tygodniu będzie więc wyglądał następująco: w poniedziałek o godz. 10 exposé z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania wygłosi Mateusz Morawiecki. Najprawdopodobniej go nie uzyska i wtedy inicjatywę ws. wyboru premiera i rządu przejmie Sejm.

W poniedziałek o godzinie 16.30 posłowie, spośród których większość stanowią koalicjanci z PO, PSL i Trzeciej Drogi, przejdą do wyboru premiera w drugim kroku konstytucyjnym. Wówczas odbędzie się debata, a o godz. 20 - głosowanie nad wyborem premiera, na którego został wyznaczony Donald Tusk.

We wtorek 12 grudnia o godzinie 9.00 nowy Prezes Rady Ministrów przedstawi program działania (exposé) oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 15. Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Klub PiS ma 191 posłów, co nie daje większości. Większość, tj. 248 posłów, ma koalicja: KO, Trzeciej Drogi i Lewicy; jej kandydatem na premiera jest lider PO Donald Tusk.

Exposé: co to jest?

Podczas exposé Donald Tusk przedstawi skład Rady Ministrów. Już teraz wiadomo, że przyszłym ministrem sprawiedliwości będzie były RPO Adam Bodnar, ministrem finansów Andrzej Domański, a Barbara Nowacka (KO) jest kandydatką na ministra edukacji. Poseł Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica) z kolei ma zostać ministrem nauki. Do rządu ma wejść również Czesław Siekierski (PSL), który ma być ministrem rolnictwa oraz Adam Szłapka jako minister ds. Unii Europejskiej. Tusk przypomniał także, że powstanie ministerstwo przemysłu z siedzibą w Katowicach, którym pokieruje prof. Marzena Czarnecka.

Exposé to według Konstytucji program działania Rady Ministrów wraz z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania Po wysłuchaniu przemówienia premiera oraz zadaniu pytań przez posłów i udzieleniu na nie odpowiedzi, przeprowadzane jest głosowanie nad wyrażeniem wotum zaufania dla Rady Ministrów. W sytuacji nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania Prezes Rady Ministrów podaje gabinet do dymisji, którą przyjmuje Prezydent RP, powierzając jej dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.

Exposé premiera. Co mówi konstytucja?

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w ciągu 14 dni od zaprzysiężenia jego gabinetu przedstawia Sejmowi exposé z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Termin ten mija 11 grudnia.

Jeśli w tzw. pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera i członków rządu większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od niego przysięgę.

