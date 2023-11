Exposé Mateusza Morawieckiego 2023. Kiedy i o której godzinie?

Exposé to inaczej mówiąc mowa programowa, którą przewodniczący rządu (desygnowany na premiera) wygłasza na forum Sejmu. Szef rady ministrów w swojej przemowie przedstawia kluczowe cele rządu oraz sposób ich realizacji na nową kadencję.

Nie jest dokładnie określone, ile czasu konkretnie powinno trwać takie exposé. Przykładowo w 2019 roku premier Mateusz Morawiecki przemawiał z sejmowej mównicy aż przez 75 minut. Kiedy zostanie wygłoszone exposé 2023? Czy jest już znana konkretna data oraz godzina mowy programowej premiera?

Exposé premiera Morawieckiego: kiedy i o której godzinie?

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 24 listopada br. Mateusz Morawiecki oznajmił, że skład nowego rządu przedstawi w poniedziałek 27 listopada. Wówczas nie padła jednak z jego strony konkretna data i godzina wygłoszenia exposé. Podkreślił natomiast, że o terminie przemówienia chce porozmawiać z marszałkiem Sejmu - Szymonem Hołownią.

Zgodnie z tym, co jest zapisane w Konstytucji RP nowy premier ma 14 dni od zaprzysiężenia rządu na wygłoszenie swojego exposé oraz uzyskanie wotum zaufania. Aby go uchwalić, konieczne jest osiągnięcie bezwzględnej większości głosów, przy czym musi być obecna co najmniej połowa ustawowej liczby posłów.

Exposé premiera Morawieckiego: co dalej?

W sytuacji nieudzielenia wotum zaufania, to Sejm dokonuje wyboru szefa rządu oraz zaproponowanych przez niego członków Rady Ministrów spośród kandydatów, którzy zostali zgłoszeni przez posłów. Odbywa się to bezwzględną większością głosów i potrzebna jest do tego co najmniej połowa ustawowej liczby posłów. Następnie tak uformowany rząd zostaje zaprzysiężony przez Prezydenta.