"Donald ich czapką nakryje". O tym powie Tusk w swoim exposé

Donald Tusk będzie premierem Polski. Szef PO został w poniedziałek wybrany przez Sejm na nowego szefa rządu. Głosowało na niego 248 posłów. Tego samego dnia wotum zaufania nie uzyskał rząd dotychczasowego premiera Mateusza Morawieckiego.

Tusk ma we wtorek o godz. 10 wygłosić w Sejmie swoje exposé. Później parlamentarzyści zagłosują nad udzieleniem mu wotum zaufania. Wiadomo również, że prezydent Andrzej Duda dokona zaprzysiężenia nowego gabinetu w środę o godz. 9.

Donald Tusk wybrany na premiera. Lider PO wygłosi exposé

Jak przekonują w rozmowie z Wirtualną Polską politycy PO, przemówienie nowego-starego premiera (Tusk pełnił już tę funkcję w latach 2007-14) ma być pozbawione personalnych ataków, "mocno łączące" i skierowane do wszystkich grup społecznych, także do wyborców PiS. Ma to być również "kontrast z odchodzącym po ośmiu latach rządem".

- To będzie jakościowa, fundamentalna zmiana. I to wybrzmi w przemówieniu - przekonuje polityk Platformy Obywatelskiej - mówił rozmówca WP. Inny dodał, że swoim poniedziałkowym wystąpieniem "Morawiecki nisko ustawił poprzeczkę", a "Donald ich wszystkich czapką przykryje". Przedstawiciele nowej większości przyznali jednak, że to nie exposé będzie najważniejsze.

Polacy czekają na to, by posprzątać po PiS i naprawić kraj. Exposé to exposé, po prostu musi być. Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, żadnego exposé premiera. Pamiętam efekty rządów, a nie sejmowe wystąpienia, to się liczy - polityk PO w rozmowie z WP

Wiadomo, że przemówienie - nad którym Tusk pracował ze swoimi najbliższymi doradcami - nie będzie dłuższe niż 3 godz. i 11 minut (rekord z 2011 roku). W jego treści mają być też zawarte postulaty ważne dla koalicjantów - Trzeciej Drogi i Lewicy. Tusk chce w nim zawrzeć także sygnały o rozliczeniu polityków PiS.

O czym jeszcze może powiedzieć nowy premier? O najważniejszych propozycjach kierunkowych jego rządu, m.in. przywróceniu praworządności i naprawieniu relacji z UE (w tym odblokowaniu środków z KPO). "PiS tę sprawę zawaliło, a nowa koalicja ma to zagwarantować. I Tusk ma być symbolem tego sukcesu" - czytamy w artykule.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska