Exposé w Sejmie: co to jest? Ile trwa? Co mówi premier?

Exposé to wystąpienie premiera, który przedstawia Sejmowi politykę nowego rządu. Zgodnie z art. 154 Konstytucji, po wyborach parlamentarnych Prezydent desygnuje Prezesa Rady Ministrów. Premier proponuje Prezydentowi skład Rady Ministrów. Następnie Prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów i pozostałych członków rządu i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów. W ciągu kolejnych 14 dni Premier przedstawia Sejmowi program działania rządu (tzw. exposé) z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania.

Exposé premiera: co mówi premier?

Exposé to moment, w którym premier prezentuje priorytety rządu. Pierwsze exposé w III RP wygłosił Tadeusz Mazowiecki 12 września 1989 roku.

– Zwracam się do wszystkich moich Rodaków. Jestem przekonany, że zdecydowana większość Polaków w podobny sposób pojmuje cele, do których powinniśmy dążyć. Nosi w sercu ten sam ideał Ojczyzny. Pragniemy godnie żyć w suwerennym, demokratycznym i praworządnym państwie, które wszyscy, bez względu na światopogląd, ideowe i polityczne zróżnicowanie, mogliby uważać za państwo własne – zaczął premier Mazowiecki.

Pierwszy premier III RP poruszył także kwestię naszego miejsca na świecie: „Chcemy Polski otwartej na Europę i świat. Polski, która bez kompleksu niższości daje wkład w tworzenie materialnych i kulturalnych dóbr. Polski, której obywatele będą się czuć w innych krajach Europy i świata mile widzianymi gośćmi, a nie sprawiającymi kłopot intruzami” – powiedział Tadeusz Mazowiecki.

W trakcie godzinnego przemówienia padły ważne słowa: „Stoimy dziś przed dwoma głównymi problemami Polski. Przebudową polityczną państwa i wyprowadzeniem kraju z katastrofy gospodarczej. Zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji, wiem, jak ciężko będzie pogodzić oba te cele i realizować je równocześnie. Nowy rząd działać będzie pod presją i w każdej chwili budowa demokracji w Polsce dopiero co rozpoczęta może runąć w obliczu załamania ekonomii”.

To właśnie ekonomia stanowi „trzon” exposé. Premierzy przeważnie poruszają takie tematy jak:

ułatwienia dla przedsiębiorców,

rozwiązania dla młodych,

wsparcie dla emerytów,

wsparcie wsi,

reformy szkolnictwa,

propozycje dla systemu ochrony zdrowia,

wydatki na obronność.

Exposé premiera: ile trwa?

Exposé przeważnie trwa około godziny. Najdłuższe exposé w III RP trwało 185 minut i wygłosił je premier Donald Tusk w 2007. Najkrótsze exposé – premier Hanny Suchockiej w 1992 roku – trwało zaledwie 30 minut. Niewiele dłuższe (34 minuty) było exposé premiera Marka Belki wygłoszone w 2004 roku.

Dwa ostatnie exposé premiera Matusza Morawieckiego trwały 70 minut (2017) i 75 minut (2019).

Exposé premiera: wotum zaufania

Wygłaszając exposé, premier zwraca się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania. Wotum zaufania to poparcie bezwzględnej większości posłów (więcej niż 50% wszystkich głosów: za, przeciw i wstrzymujących się) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (230). Na uzyskanie poparcia dla swojego rządu premier ma 14 dni.

Jeśli nowy rząd nie uzyska wotum zaufania, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa minimum 46 posłów. Sejm wybiera premiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby posłów. Nowy premier przedstawia program i proponowany skład Rady Ministrów, a Sejm udziela wotum zaufania, czyli poparcia bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy posłów. Na wybór premiera i rządu Sejm ma 14 dni. Prezydent nie może odmówić powołania i zaprzysiężenia tak wybranego rządu.

Jeśli Sejmowi też nie uda się wybrać nowego rządu, inicjatywa wraca do prezydenta. W ciągu 14 dni prezydent desygnuje premiera (może to być ta sama osoba, którą wskazał za pierwszym razem). Rada Ministrów ma 14 dni na uzyskanie wotum zaufania, ale tym razem musi uzyskać poparcie zwykłą większością głosów (więcej głosów za niż przeciw, wstrzymujący się nie są wliczani do wyniku), w obecności co najmniej połowy posłów.

Jeśli za trzecim razem nie uda się wybrać nowego rządu, prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza nowe wybory. Nowe wybory muszą odbyć się w ciągu 45 dni od skrócenia kadencji Sejmu.

Źródło: Radio ZET/PAP