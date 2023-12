Fala oburzenia po słowach Kaczyńskiego. "Zdziwiłbym się, gdyby Tusk go nie pozwał"

Donald Tusk został w poniedziałek wybrany przez Sejm premierem w ramach tzw. drugiego konstytucyjnego kroku. W swoim przemówieniu wspomniał, że był permanentnie atakowany przez TVP i oskarżany o działanie w interesie Niemiec. Niespodziewanie skomentował to Jarosław Kaczyński, a jego słowa rozniosły się w internecie szerokim echem.

Kaczyński wtargnął na mównicę i zaatakował Tuska

Donald Tusk został wybrany przez Sejm na premiera, w związku z czym wygłosił krótkie przemówienie. - Chcę zadedykować zwycięstwo moim dziadkom. Obaj byli kolejarzami. Relikwią w naszym domu do dziś jest karta żywnościowa Polaka, którą w Gdańsku miało kilkaset osób, bo nikt więcej się nie odważył być Polakiem w czasie okupacji. Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych. Kiedy 90 proc. ludzi uciekało z dawnego Wolnego Miasta Gdańsk i wybrało Niemcy, pośród kilku tysięcy, którzy pozostali, było dwóch moich dziadków, Polaków: Józef Tusk i Franciszek Dawidowski. Im dedykuję tę wygraną - podkreślił szef rządu.

- Dzisiaj też słyszałem "do Berlina", "fur Deutschland". Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Gdy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński, do mnie, publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział, po tym, co zrobił - powiedział Donald Tusk, zwracając się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego.

Po wystąpieniu Tuska posłowie spontanicznie odśpiewali cały hymn. Na koniec obrad na mównicę wtargnął Jarosław Kaczyński i zaatakował słownie Tuska. - Jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża. Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem. Po prostu niemieckim agentem - oznajmił prezes PiS, a posłowie tego ugrupowania zaczęli skandować "do Berlina!".

Oburzenie po słowach prezesa PiS

Nieoczekiwane wystąpienie prezesa PiS spotkało się z falą negatywnych komentarzy, "Kaczyński pożegnał się dziś z polityką. Oczywiście nawet tego nie zrobił z klasą" - napisał na Twitterze/X Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

"Kaczyński udowodnił dzisiaj, czym był PiS. To już jest koniec" - stwierdził z kolei Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.

O końcu PiS i samego Kaczyńskiego napisał też Aleksander Miszalski z KO. "Kaczyński nie panuje nad sobą. Jego chamskie wystąpienie jest najlepszym obrazem upadku PiS. To koniec PiS!" - zdiagnozował.

O niepanowaniu nad samym sobą pisali też inni komentatorzy. "To jest po prostu zły człowiek, który nie panuje nad emocjami. Dobrze, że przechodzi do historii jego wpływ na państwo. To, co powiedział w takim momencie, było dnem dna" - ocenił Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

"Słowa o agenturze Tuska w wykonaniu posła Kaczyńskiego kwalifikują się na pozew, nie na komisję etyki" - stwierdził były poseł PO Szymon Ziółkowski.

W podobnym tonie wypowiedział się Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej". "Jarosław Kaczyński nie wytrzymał ciśnienia i nazwał z mównicy sejmowej Donalda Tuska niemieckim agentem. Tak w rzeczywistości wygląda polityka zgody i zakończenie wojny polsko— polskiej, o której mówił Mateusz Morawiecki. Zdziwiłbym się, gdyby Donald Tusk nie pozwał prezesa" - napisał na Twitterze/X.

