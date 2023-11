Fatalna wiadomość dla Kaczyńskiego. Już go nie chcą. “PiS stoi przed zagrożeniem”

W najnowszym sondażu przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski przez United Surveys ankietowani usłyszeli pytanie, czy ich zdaniem - przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi oraz europejskimi - Jarosław Kaczyński powinien ustąpić ze stanowiska szefa partii.



57,9 proc. uważa, że właśnie tak powinno się stać - 42,4 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 15,5 proc. "raczej tak". Przeciwnego zdania, czyli za pozostaniem prezesa PiS na stanowisku, było 27 proc. badanych. Z tego 10,7 proc. wybrało "raczej nie", a kolejne 16,3 proc. "zdecydowanie nie". Zdania w sprawie nie miało 15,1 proc. ankietowanych.

Sondaż dla WP. Kaczyński powinien ustąpić ze stanowiska prezesa PiS

Wśród wyborców PiS 18 proc. jest zdania, że Kaczyński powinien ustąpić (2 proc. "zdecydowanie tak", a 16 proc. "raczej tak"). Przeciwnego zdania jest 67 proc. (z czego odpowiedź "raczej nie" wybrało 25 proc., a "zdecydowanie nie" 42 proc.). 15 proc. nie miało zdania w tej sprawie.



83 proc. wyborców KO uważa, że Kaczyński powinien ustąpić ("zdecydowanie tak" - 70 proc., a 13 proc. "raczej tak"). 8 proc. uważa, że do zmiany nie powinno dojść (5 proc. "raczej nie", a 3 proc. "zdecydowanie nie"). 9 proc. nie miało zdania w tej sprawie.



Wśród wyborców Trzeciej Drogi jest jeszcze więcej osób, które uważają, że czas, by Kaczyński ustąpił ze stanowiska. 88 proc. z nich jest tego zdania (76 proc. "zdecydowanie tak", a 12 proc. "raczej tak"). Przeciwnego zdania jest tylko 1 proc. ankietowanych. Opinii w tej sprawie nie wyrobiło sobie 11 proc. badanych.

Wśród wyborców Lewicy 84 proc. ankietowanych uważa, że prezes PiS powinien przestać nim być (59 proc. "zdecydowanie tak", 25 proc. "raczej tak"). 2 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie". Zdania w sprawie nie miało 14 proc. badanych.



"Wyborcy Konfederacji również uważają, że to już czas na Jarosława Kaczyńskiego. Jedynie 10 proc. uznało, że raczej nie powinno dojść do zmiany na stanowisku prezesa PiS. 90 proc. natomiast uważa, że zmiana powinna nastąpić (57 proc. «raczej tak», 33 proc. «zdecydowanie tak»)" - czytamy w opracowaniu sondażu.



Wśród wyborców innych partii niż wcześniej wspomniane 66 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak"; 29 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie". 5 proc. ankietowanych w tej grupie nie miało zdania ws. ustąpienia Kaczyńskiego.

"PiS przez tyle lat nie wypracowało żadnego mechanizmu sukcesji władzy"

W rozmowie z Wirtualną Polską prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, odnosząc się do wyników sondażu podkreśla, że od kilku lat widać, że Jarosław Kaczyński będzie stopniowo wycofywał się z polityki. - Tyle tylko, że nie ma to liniowego charakteru, bo przez różne kryzysy PiS w tym czasie przechodzi - zaznacza ekspert.



- Pytanie, jak to się stało, że PiS przez tyle lat nie wypracowało żadnego mechanizmu sukcesji władzy. Na dobrą sprawę do dzisiaj tego nie ma. W efekcie partia stoi przed zagrożeniem personalnym, gdy pojawi się wielu chętnych pretendentów. Zwłaszcza, że pozycja samego Jarosława Kaczyńskiego osłabła - dodaje.



Sondaż przeprowadzony dla Wirtualnej Polski przez United Surveys w dniach 17-19 listopada na grupie 1000 ankietowanych. Sondaż przeprowadzono metodą CAWI.

Źródło: Radio ZET/PAP/Wirtualna Polska