Wybory parlamentarne 2023 są zaplanowane na jesień, ale już w maju PiS przedstawił swoje najważniejsze pomysły, którymi chce przekonać do siebie wyborców. Podczas konwencji "Programowy Ul" prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił najważniejsze założenia nowego programu ugrupowania.

- Zebraliśmy się tutaj głównie dla przyszłości, dla konkretów – mówił lider PiS, podsumowując weekendową konwencję. Następnie wymienił szereg propozycji, z których trzy nazwał głównymi.

Obietnice PiS po konwencji programowej. Pełna lista

Oto najnowsze obietnice wyborcze PiS:

Podniesienie wysokości świadczenia 500 plus do 800 złotych. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 r. Według zapewnień minister rodziny Marleny Maląg zasady przyznawania świadczenia mają być takie same, jak dotychczas.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 r. Według zapewnień minister rodziny Marleny Maląg zasady przyznawania świadczenia mają być takie same, jak dotychczas. Darmowe autostrady . - Jeżeli chodzi o opłaty państwowe to, jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy - obiecywał Kaczyński.

. - Jeżeli chodzi o opłaty państwowe to, jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy - obiecywał Kaczyński. Bezpłatne leki dla seniorów i dzieci . - Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji - tłumaczył prezes PiS.

. - Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji - tłumaczył prezes PiS. Polskie studia atomistyczne . - Musimy mieć własną atomistykę, bo sama obsługa tego wszystkiego, co chcemy w Polsce budować, musi być polska, jeśli to nie ma być nowy element naszej zależności, a my tych zależności nie chcemy - mówił Kaczyński.

. - Musimy mieć własną atomistykę, bo sama obsługa tego wszystkiego, co chcemy w Polsce budować, musi być polska, jeśli to nie ma być nowy element naszej zależności, a my tych zależności nie chcemy - mówił Kaczyński. Rewitalizacja zabytków w całym kraju. - Musimy starać się stworzyć perspektywę wielkiej rewitalizacji polskich zabytków, a także całych miast - oceniał prezes PiS. Według ministra kultury Piotra Glińskiego ma się tym zajmować nowa Narodowa Agencja Rewitalizacji.

Szef PiS zastrzegł, że nie są to "ostatnie konkrety na te wybory". - Przed nami kolejne spotkania, a na nich kolejne propozycje - zapowiedział. Wyjaśnił: - Liczymy, że w nowym roku inflacja będzie już niewysoka, więc ten nowy zastrzyk finansowy nie będzie już groził powrotem do tendencji inflacyjnych - wzięliśmy to pod uwagę.

Podkreślał też, że wybory wygrywa się trudną, ciężką pracą. - My nie pójdziemy drogą naszych przeciwników, ale z naszym przekazem musimy dotrzeć do milionów Polaków. Istnieje w naszym kraju rzeczywistość urojona, powiem wprost: TVN-owska. Musimy z tej rzeczywistości wielu Polaków wyrwać, wtedy nasze zwycięstwo będzie naprawdę zdecydowane i pójdziemy do przodu – podkreślił Kaczyński.

Lider PiS podczas wystąpienia podkreślił, że gospodarka nadal musi się rozwijać, dążąc ku poziomowi najzamożniejszych państw. Jak zauważył, że rząd PiS wykorzystał już część zasobów uzyskanych m.in. z uszczelnieniem systemu podatkowego.

Mówił też, że nasza gospodarka musi zacząć się rozwijać bardziej niż dotychczas w oparciu o postęp technologiczny. - Musimy stworzyć tutaj podstawy do wielkiego inwestowania. I stąd ta propozycja, by powstała tutaj jedna wielka strefa ekonomiczna dla inwestycji zagranicznych, żeby Polska była taką strefą. To jest coś, co powinno nam (...) pomagać w dalszym rozwoju - mówił Kaczyński.

"Programowy ul to konkretny przepis na bezpieczną i szczęśliwą przyszłość Polski! Już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów zajmiemy się propozycjami ogłoszonymi na #KonwencjaPiS. Dla polskich rodzin! Dla ich dobrobytu! Dla ich szczęścia! Wygramy!" - napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki.

RadioZET.pl/PAP