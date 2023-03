Fogiel na TikToku: Nic nie wiecie. Tak PiS "jedna się" z młodzieżą

Media społecznościowe stały się kolejnym kanałem, za pośrednictwem którego "reklamują się" politycy i partie. Twarze znane z sejmowych ław coraz częściej widzimy na TikToku, który jest postrzegany jako domena najmłodszej części społeczeństwa. Nie dziwi więc, że Sławomir Mentzen, Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski chętnie publikują tam swoje nagrania, które szybko zyskują popularność.

Nie jest tajemnicą, że Prawo i Sprawiedliwość nie przyciąga do siebie najmłodszej grupy wyborców. Według sondażu Ipsos dla OKO.press i Tok FM z grudnia 2022 roku zaledwie 2 proc. badanych w wieku od 18 do 29 lat oddałoby głos na obecnie rządzącą partię. Politycy z ekipy rządzącej postanowili to zmienić. Podjęli próbę przekonania do siebie młodych wyborców za pośrednictwem TikToka. Od połowy lutego na kanale Prawa i Sprawiedliwości regularnie pojawiają się upolitycznione nagrania.

Fogiel do młodych: Wy nic nie wiecie

W jednym z najnowszych filmów poseł Radosław Fogiel zwrócił się bezpośrednio do odbiorców. Polityk stwierdził, że młodzi "nie wiedzą nic o programach rządu", a ich nienawiść do PiS bierze się z "tekstów Cypisa i Maty". - Za co tak naprawdę nienawidzicie PiS-u? Czy wy w ogóle wiecie cokolwiek o Prawie i Sprawiedliwości? Waszą nienawiść ukształtowały teksty Cypisa i Maty. Nie wiecie nic o naszych programach, o naszej polityce, o tym, co nam się udało zrobić przez te osiem lat - powiedział Fogiel, zachęcając przy tym do komentowania nagrania.

W ciągu dwóch dni materiał został odtworzony ponad 160 tys. razy, a komentarze internautów wskazują, że raczej nie był to "strzał w dziesiątkę". Pod filmem pojawiło się ponad 7,5 tys. komentarzy, w których internauci chętnie odpowiadali politykowi. Za co więc młodzi "nienawidzą PiS"?

"Dlaczego nienawidzicie PiS-u?". Młodzież odpowiedziała

Użytkownicy TikToka pisali o "upolitycznieniu sądów i Trybunału Konstytucyjnego, zrobieniu z TVP machiny propagandowej i fatalnym podejściu do szkolnictwa". Komentujący mówili też o aferach, najwyższej od lat inflacji i drożyźnie. Zarzutów skierowanych w stronę rządu było zdecydowanie więcej. Wymieniano brak wolnych mediów, niedostateczną opiekę psychiatryczną czy wysokie podatki. "Za przepychanie ustaw po nocach i fikołki z demokracją" - pisał jeden z internautów.

Część z komentujących podeszła do nagrania z niekrytą ironią. "Chciałabym dostać tak łatwe pytanie na maturze" - odpowiedziała politykowi jedna z komentujących. "Wtedy by nam stron zabrakło na sam wstęp" - odpowiedział jej inny z internautów.

Jedna z komentujących zauważyła też, że stwierdzenie "wy nic nie wiecie" nie jest najlepszym początkiem jednania się z młodzieżą. W komentarzach zapowiedziano też kontynuację nagrania. Na pytanie internautki, która "chciałaby zobaczyć Fogla czytającego i odpowiadającego na komentarze" pojawiła się odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości. "Będzie, pracujemy nad tym" - napisano.

