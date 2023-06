Chuck Norris "strzelał" na profilu partii Ziobry. Sterczewski idzie do prokuratury

Franciszek Sterczewski składa zawiadomienie do prokuratury w związku z wpisem, który pojawił się na Twitterze Suwerennej Polski. I choć został on już usunięty, to w internecie nic nie ginie. W mediach społecznościowych wciąż można znaleźć zrzuty ekranu z postem. "Obronimy dzieci przed deprawacją. Nie ma zgody na tęczowy bolszewizm" - napisano.

Chuck Norris "strzelał" na profilu SP. Sterczewski idzie do prokuratury

Zestawiono tam wypowiedź posła Koalicji Obywatelskiej, który uczestniczył w Paradzie Równości w Warszawie, z kadrem z filmu, w którym główną rolę grał Chuck Norris. Amerykański gwiazdor kina akcji mierzy na nim do kogoś z broni palnej.

"Suwerenna Polska udostępniła film, na którym mierzy się do mnie z broni palnej w związku z moimi wypowiedziami popierającymi postulaty osób LGBT+. Sprawę zgłaszam do prokuratury" - oświadczył w poniedziałek Sterczewski na Twitterze, dołączając screeny z usuniętego już wpisu na profilu partii Zbigniewa Ziobry. W następnym poście dodał: "Nie damy się zastraszyć! Za każde świństwo odpowiedzą!".

Dzień później parlamentarzysta opozycji pojawił się na Placu Kolegiackim w Poznaniu, gdzie - trzymając w ręku zgłoszenie do prokuratury - skomentował swoją reakcję na wpis "ziobrystów".

- Zazwyczaj, jak minister Ziobro paraduje ze spluwą w gaciach, jest to śmieszne, ale w sytuacji kiedy atakuje niewinnych ludzi i tworzy złudzenie, że można celować do nich z broni, to jest to skandal - powiedział Sterczewski.

Słowa polityka to nawiązanie do sytuacji z marca tego roku, gdy minister sprawiedliwości składał kwiaty pod tablicą, upamiętniającą ofiary wypadków górniczych w Bełchatowie (woj. łódzkie). Kamery zarejestrowały, że w kaburze za paskiem od spodni Ziobry znajdował się pistolet. Jak sam później twierdził, ma pozwolenie na broń, regularnie odwiedza strzelnicę, a "ze względów bezpieczeństwa nie mógł pozostawić pistoletu w samochodzie".

