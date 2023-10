Frekwencja 2023. PKW podaje, ile osób głosowało w wyborach i referendum

Frekwencja w wyborach parlamentarnych 2023 budzi ogromne zainteresowanie. Im wyższa frekwencja, tym więcej osób ma wpływ na wyniki wyborów. Ale o ile w przypadku wyborów do Sejmu i Senatu odsetek wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu nie decyduje o jego ważności, tak jednak w przypadku referendum ogólnokrajowego frekwencja jest kluczowa, bo jego wynik jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa osób uprawnionych do głosowania.

Frekwencja 2023: wybory i referendum 15 października

PKW (Państwowa Komisja Wyborcza) w dniu wyborów na bieżąco przekazuje informacje dotyczące frekwencji na podstawie danych otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych. Te publikujemy i aktualizujemy poniżej.

FREKWENCJA W WYBORACH PARLAMENTARNYCH 2023 ( dane będą dostępne w tym miejscu, gdy ujawni je PKW)

( FREKWENCJA W REFERENDUM 2023 (dane będą dostępne w tym miejscu, gdy ujawni je PKW)

Najwyższa frekwencja na wybory parlamentarne. Kiedy był rekord?

Największa frekwencja w wyborach parlamentarnych odnotowana została w 1989 roku i wyniosła 62,7 proc. Jednak bardzo wysoka była też frekwencja w wyborach 2019.

W historii III RP w wyborach parlamentarnych frekwencja jeszcze dwukrotnie przekroczyła poziom 62 proc., ale były to już wybory prezydenckie, nie parlamentarne. Podczas drugiej tury w 1995 roku zanotowano rekord - 68,23 proc.

Najwyższa frekwencja w referendum w 2003 roku

W przypadku referendum najwyższą frekwencję odnotowano w 2003 roku. Było to referendum dotyczące planu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W głosowaniu wzięło udział 58,85 proc. obywateli uprawnionych do oddania głosu.