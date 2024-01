Frekwencja na marszu 11 stycznia nie taka jak w TV Republika. Te dane podaje ratusz w Warszawie

Protest Wolnych Polaków rozpoczął się o godz. 16 przed Sejmem w centrum Warszawy. Po przemówieniach liderów PiS zgromadzony tłum ruszył w kierunku kancelarii premiera, co nie było pierwotnie planowane. Zdaniem organizatorów doszło do rozwiązania pierwszej manifestacji, a potem doszło do "spontanicznej demonstracji".

Protest Wolnych Polaków. Sprzeczne informacje o frekwencji

PiS i sprzyjające im media poinformowały o wielkiej frekwencji na marszu. Telewizja Republika, w miarę zbliżania się do momentu kulminacyjnego demonstracji, podawała o rosnącej liczbie uczestników - od 100 do 300 tys. osób. Frekwencję skomentował warszawski ratusz.

- Według naszych szacunków, na podstawie monitoringu miejskiego, w zgromadzeniu przed Sejmem bierze udział około 35 tys. osób - mówiła w rozmowie z Onetem Monika Beuth, rzeczniczka warszawskiego ratusza. Dodała, że "do stolicy przyjechało około 400 autokarów z uczestnikami manifestacji".

Źródło: Radio ZET/Onet