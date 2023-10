Fundacje wchodzą w kampanię rządu. Pytania o pieniądze i brak odpowiedzi

Zarządzenie referendum ogólnokrajowego na dzień wyborów parlamentarnych 15 października otworzyło niemal nieograniczony wachlarz możliwości prowadzenia kampanii dotyczącej głosowania na cztery zadane przez rząd pytania. O ile wydatki na kampanię wyborczą są ściśle ograniczone przepisami kodeksu, to takich limitów nie ma w przypadku jej referendalnego odpowiednika. Dlatego do promowania plebiscytu włączyły się między innymi fundacje należące do spółek Skarbu Państwa – Grupy PKP, PGE, PZU czy Totalizatora Sportowego. Informowaliśmy w Radiu ZET, że niektórzy kandydaci wraz z referendum promują siebie – tak zrobił na przykład były poseł PiS Andrzej Jaworski.

Tymczasem okazuje się, że w namawianie do udziału w referendum zaangażowały się również podmioty, które nie zgłosiły do Państwowej Komisji Wyborczej chęci prowadzenia nieodpłatnej kampanii w mediach publicznych (a taka lista wciąż jest dostępna na stronie PKW). Reporter Radia ZET Maciej Bąk przyjrzał się dwóm przykładom takiej działalności. Jedna organizacja promuje oddanie czterech głosów na "NIE" w reklamach pojawiających się na ekranach rozmieszczonych w klubach fitness, druga wykupuje wielkopowierzchniowe billboardy. Co do celów statutowej działalności, różni je niemal wszystko. Obie za to namawiają do głosowania w referendum zgodnie z linią prezentowaną przez polityków obozu rządzącego, czyli cztery razy na "NIE".

Fundacje wchodzą w kampanię rządu

Zacznijmy od Fundacji AMF. To jej logo widać na materiałach referendalnych emitowanych w jednej z ogólnopolskich sieci klubów fitness. Reklama jest prosta. Po lewej stronie napis "Referendum o Polsce. 15 października. Głosujesz = Decydujesz". A z prawej mamy cztery następujące po sobie kratki, przy każdej jest słowo "NIE" oraz krzyżyk. I obok napis: "4 x NIE". Niewielkie logo w prawym dolnym rogu ekranu pokazuje, że materiał jest emitowany na zlecenie "AMF Fundacja. Społecznie odpowiedzialni".

Szukamy śladów tej fundacji w sieci. Najpierw znajdujemy jej stronę internetową. Estetyczna, wita zdjęciem przepastnej biblioteki. "Naszym celem jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji" – czytamy na stronie Fundacji AMF. Głównymi obszarami działania fundacji mają być szkolenia i warsztaty, kampanie społeczne i działalność naukowa. O zaangażowaniu w referendalną kampanię firmowaną przez polityków nie ma słowa.

Inny obraz Fundacji AMF można zobaczyć w mediach społecznościowych. Jej profil na Facebooku obserwuje 75 osób. Dane organizacji się zgadzają, choć jest inne logo. W opisie czytamy: "Organizacja non profit propagująca wiedzę na temat skutków przemocy i sposobach jej przeciwdziałania". Na profilu publikowane są treści pomagające kobietom w kryzysowych sytuacjach. Adres fundacji – zarówno stacjonarny, jak i mailowy – jest i na stronie, i na Facebooku ten sam. Na Facebooku istnieje jeszcze jeden profil Fundacji AMF, z tym samym logo, co na stronie internetowej. Nie ma jednak ani jednego obserwującego.

Kto robi kampanię referendalną?

Dlaczego ta organizacja postanowiła zaangażować się w projekt referendalny? W odpowiedzi na to pytanie pomóc może przejrzenie składu zarządu fundacji. Jej wiceprezesem jest Michał Więcław. Od 2019 do 2022 roku zasiadał w zarządzie Fundacji Służba Niepodległej. To organizacja, która – jak czytamy na ich stronie – "dąży do krzewienia w młodym pokoleniu Polaków etosu propaństwowych patriotów chcących służyć niepodległej Rzeczypospolitej na polu zawodowym, społecznym i prywatnym". Prowadzą ją ludzie Piotra Mazurka, byłego pełnomocnika rządu do spraw młodzieży. Służba Niepodległej dostawała liczne dotacje z Narodowego Instytutu Wolności, a tygodnik "Polityka" w maju 2023 roku pisał o hucznych imprezach Mazurka i jego ludzi, które miały przyczynić się do odwołania go z funkcji. Więcław, który opuścił zarząd fundacji rok temu, towarzyszył Mazurkowi w niektórych publicznych wydarzeniach, jest też związany z konserwatywnym stowarzyszeniem Koliber.

Fundacja AMF składała kilka wniosków o dotowanie swoich projektów. Bardzo różnych. Na stronach Narodowego Instytutu Wolności znajdujemy między innymi aplikację do wartego blisko 600 tysięcy złotych projektu Kraina Karpat czy pomysł utworzenia platformy edukacyjnej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wyniku doświadczanej przemocy w rodzinie (ponad 500 tysięcy złotych). Wiadomo też na pewno o jednej publicznej dotacji, jaką otrzymała fundacja. To ponad 100 tysięcy złotych od Fundacji KGHM na dofinansowanie realizacji projektu "Dezinformacja w cyfrowym świecie. Jak ją rozpoznać i jak się przed nią bronić".

Sprawdziliśmy sprawozdanie z działalności Fundacji AMF za zeszły rok. Aktywa na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 1468,25 złotych. Czy z takiego budżetu można finansować kampanię promocyjną w ogólnopolskiej sieci klubów fitness? Kontaktujemy się z szefową fundacji Julitą Marią Szewczyk. Pytania, skąd organizacja wzięła pomysł i pieniądze na prowadzenie kampanii referendalnej, przekazuje ona koordynatorowi projektu, a sama w nieoficjalnej rozmowie informuje, że jej fundacja od pewnego czasu prowadzi dwie równoległe działalności. W części skupia się na pomaganiu kobietom, a w części na realizowaniu projektów. Na wysłane w poniedziałek pytania do piątku nie otrzymujemy odpowiedzi.

Pytania o pieniądze i brak odpowiedzi

W sposób bardziej otwarty udział w kampanii referendalnej deklaruje Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Na ich stronie znajduje się informacja o tym, że zarząd stowarzyszenia podjął decyzję o wzięciu udziału w kampanii informacyjnej dotyczącej referendum. "Nasi przodkowie, członkowie AK, walczyli o to i marzyli o tym, aby Polacy mieli prawo do decydowania i samostanowienia. Referendum to ważny dzień, ale przede wszystkim święto demokracji. To na nas, Polakach, spoczywa obowiązek podjęcia decyzji o przyszłych losach Polski" – czytamy na stronie organizacji. Nie ma tam jednak informacji, jak włączenie się w kampanię będzie wyglądać.

Okazuje się, że chodzi o wykupienie przestrzeni reklamowej na dużych billboardach. Jeden z nich stanął w Łodzi (jego zdjęcie udostępniła dziennikarka WP Żaneta Gotowalska-Wróblewska), drugi znaleźliśmy w Gdańsku. Billboard przypomina reklamę wykupioną przez Fundację AMF w klubach fitness. Po lewej stronie mamy napis "Referendum o Polsce. 15 października. Głosujesz = Decydujesz". Różnica jest tylko taka, że we frazie "4 x NIE" kratki z "iksami" tworzą literę "i". Co ciekawe, żeby dostrzec na billboardzie logo Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, trzeba podejść bardzo blisko, wysilić wzrok, a najlepiej zrobić zdjęcie aparatem na zoomie. Dopiero wtedy można dostrzec, która organizacja stoi za billboardami.

Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej kieruje Artur Kondrat. Jest on jednocześnie szefem Fundacji Polska 360 PL. To właściciel portalu polonijnego polska360.org oraz nadającej 24 godziny na dobę telewizji streamingowej TV Polska 360. Fundacja organizuje uroczystości i koncerty patriotyczne, upamiętnia losy zasłużonych w walce o niepodległość obywateli i wysyła pomoc humanitarną Polakom z dawnych Kresów Wschodnich. Na stronie można znaleźć informację, że "projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursów Polonia i Polacy za Granicą 2020-2022". Nazwisko Artura Kondrata pojawia się też w jeszcze jednej, głośnej medialnie sprawie. To jemu Daniel Obajtek przekazał w użytkowanie kupiony przez siebie pałacyk pod Łebą. Kierowana przez Kondrata Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP" miała tam zająć się leczeniem dzieci z zespołem Tourette’a. Fundacja "Kresy RP" w lipcu 2021 roku zmieniła nazwę na "Polska 360".

Niejasności wokół referendum 2023

Zapytaliśmy Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej o to, ile billboardów referendalnych wykupili i czy sfinansowali je z własnych środków, czy też mają na to zewnętrzne dotacje. Nasze pytania pozostały bez odpowiedzi.

Stowarzyszenie organizuje wydarzenia, na które przeznaczane są rządowe środki. W piątek 25 sierpnia 2023 roku w Węgrowie odbył się koncert "Kobiet Niepodległej" dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort jest też między innymi partnerem cyklu koncertów "Zaszum nam Polsko" czy Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci "Walczącym o niepodległość".

To niejedyne niejasności, jakie wychodzą na jaw w toku kampanii wyborczej, która jest jednocześnie kampanią referendalną. W tym tygodniu do skrzynek na listy w wielu polskich miastach zaczęły trafiać broszury pod tytułem "Twój Głos Referendalny". Przygotowała je Fundacja Niezależne Media, wydawca "Gazety Polskiej" kierowanej przez znanego prorządowego publicystę Tomasza Sakiewicza. Poczta Polska dystrybuuje te materiały, wprost sugerujące, że w referendum należy zagłosować 4 x NIE. W broszurach można znaleźć treści antyimigranckie i wprowadzające w błąd określenia takie jak "Tusk chciał żebyście pracowali aż do śmierci". We Władysławowie pracownicy poczty umieścili broszury w biuletynie urzędu miasta "Ratusz". Oburzony tym burmistrz miasta wezwał pocztę do złożenia przeprosin.

Referendum, a wraz z nim wybory parlamentarne, odbędą się 15 października. Jeśli ktoś chce oddać głos w wyborach, a nie brać udziału w referendum, musi zgłosić komisji odmowę przyjęcia karty referendalnej.