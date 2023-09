Robert Bąkiewicz, związany z organizacjami narodowymi i nacjonalistycznymi, będzie kandydatem PiS do Sejmu z okręgu radomskiego. Kandydatura ta wywołuje od samego początku liczne kontrowersje nie tylko z uwagi na skrajne poglądy polityka, ale i jego problemy z prawem.

- Robert Bąkiewicz jest kandydatem PiS, jednym z bardzo wielu. Zweryfikują go wyborcy. Natomiast szereg młodych ludzi o poglądach prawicowych, czy narodowych, dobrze ocenia jego działalność. Czy ocenią tak wyborcy? Zobaczymy - mówił w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Spór o Roberta Bąkiewicza

Prowadzący Andrzej Stankiewicz nawiązał do słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wyraźnie dystansował się od przedwojennej endecji i przypisywał jej antysemicką politykę. - Robert Bąkiewicz nie jest antysemitą. Środowisko narodowe, które on reprezentuje, selektywnie sięga do dziedzictwa obozu narodowego i na pewno w jego wypowiedziach trudno znaleźć takie wątki. A rzeczywiście poglądy bliskie do niego miał w swoim czasie pan mecenas Roman Giertych - kontynuował Czarnecki.

O kandydaturze Bąkiewicza w bardzo mocnych słowach wypowiedział się poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski. - Przypomnę panu Czarneckiemu, co mówił pan Bąkiewicz: "PiS pełza przed Żydami". A mówił to niedawno, bo przed wyborami 2019 roku. Jeśli mówimy, że ktoś nie miał wypowiedzi antysemickich i nie jest antysemitą, to warto się douczyć tutaj - tłumaczył.

- Warto przypomnieć, co mówił o demokracji. Mówił, że to "katastrofa", "najgorszy system, jaki zorganizowano". To są przecież autoryzowane wypowiedzi pana Bąkiewicza i branie takich ludzi na listy to policzkowanie swojego elektoratu - wyliczał Gawkowski.

Gawkowski: Bąkiewicz najchętniej Żydów by widział w Oświęcimiu

- Wzięliście na listę człowieka, który was kompromituje [...] który najchętniej Żydów by widział w Oświęcimiu i jeszcze raz by otworzył wrota. Mamy do czynienia z człowiekiem, który nienawidzi innych ludzi, a antysemickie poglądy ma w swoim DNA. A wy mówicie, że nic się nie dzieje, bo PiS to duża formacja - mówił mocno wzburzony polityk Lewicy.

Suchej nitki na kandydaturze Bąkiewicza nie zostawiła także posłanka KO Katarzyna Lubnauer. Zwróciła także uwagę na to, że na listach PiS sporo jest nazwisk budzących skrajne emocje. - Jak się patrzy na listy PiS, to wychodzi, że mają na swoich listach oszustów, antysemitów, damskich bokserów. Tak można ocenić Bąkiewicza, bo ma wyrok w kwestii naruszenia nietykalności cielesnej. Mam wrażenie, że to nie miało nic wspólnego z prawem, sprawiedliwością, a nawet moralnością - stwierdziła.

"Bąkiewicz zagłuszał powstańczynie warszawskie"

- Z Warszawy kandyduje pan minister Gliński, który jest sponsorem pana Bąkiewicza. Jego stowarzyszenia dostały ogromne pieniądze ze środków publicznych, na nieruchomości, sprzęt. Rozumiem, że teraz będzie wykorzystywał to w kampanii wyborczej - oceniła Lubnauer.

- Pan Bąkiewicz naruszył coś, co jest świętością z punktu widzenia warszawiaków, czyli zaatakował, zagłuszył powstańczynie warszawskie. Taki człowiek nigdy nie powinien się znaleźć na listach - dodała posłanka KO.