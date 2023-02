Gawkowski: Wizyta Bidena? Zabrakło mi konkretu, gdzie jest punkt zwrotny tej wojny

Goście Andrzeja Stankiewicza dyskutowali o pozycji Polski w kontekście międzynarodowej pomocy Ukrainie.

– Stany Zjednoczone bardzo dużo zainwestowały politycznie w tę wojnę. To dobrze z polskiego punktu widzenia, bo to zdejmuje z nas trochę ciężaru. Jest czas, żeby zadbać o własne interesy. Organizowanie międzynarodowego wsparcia jest jak najbardziej wskazane, natomiast nie jest wskazane rozbrajanie Polski. Pan minister Błaszczak deklaruje olbrzymie kwoty i olbrzymie ilości sprzętu. Część z tego sprzętu zaczęła do nas trafiać, ale nadal po tym roku jesteśmy dużo słabiej uzbrojeni niż rok temu – powiedział Robert Winnicki z Konfederacji.

Winnicki: Polska powinna przede wszystkim zadbać o swoja armię

– Polska ma nie przekazywać broni Ukrainie? – zapytał Andrzej Stankiewicz. – Polska powinna przede wszystkim zadbać o swoja armię, swoje bezpieczeństwo i to, żeby samemu nie być rozbrojonym, ponieważ nie wiemy, w jakim kierunku ta wojna na Ukrainie się potoczy – odpowiedział poseł Konfederacji. – Jak wyglądają harmonogramy dostarczania sprzętu Polsce versus wydawania tego sprzętu Ukrainie? Tego harmonogramu nie mamy – dodał.

Posłowi Konfederacji odpowiedział Krzysztof Gawkowski, który był na organizowanej przez prezydenta niejawnej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w piątek.

– Posiedzenie RBN-u było w trybie niejawnym, ale mogę odpowiedzieć – jest harmonogram tego, jak będzie sprzęt przychodził i jak mają go wysyłać – wytłumaczył polityk Lewicy.

– Czyli jak będzie przychodził zagraniczny sprzęt amerykański, koreański do Polski, a jednocześnie, jak my będziemy nasz sprzęt wysyłać do Ukrainy? – dopytywał prowadzący. – Tak, jest harmonogram.

Kowal: Biden przyniósł dobrą ofertę, najlepsza ofertę od kilkuset lat

– Czy pana zdaniem jest to harmonogram bezpieczny i gwarantujący Polsce stabilność i ochronę na własnym terytorium? – Do wczoraj miałem wątpliwości, dzisiaj mam mniejsze wątpliwości. Tak mogę odpowiedzieć – podsumował Krzysztof Gawkowski.

Do sprawy odniósł się również Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. – Żeby sprawdzić czy Polska się dozbraja czy rozbraja, wystarczy wylądować w Rzeszowie. Myślę, że każdy, kto odczuwał trwogę w pierwszych dniach tej wojny, dzisiaj wie, że Polska dobrze robi przekazując sprzęt, bo trzyma Ruskich daleko od Polski i dobrze robi, że jednocześnie kupuje ten sprzęt – powiedział poseł.

– Biden przyniósł dobrą ofertę, najlepsza ofertę od kilkuset lat. Polska siedzi przy głównym stoliku. Tylko jest coś takiego, czego tu się wszyscy bali powiedzieć, żeby się nie pokłócić. Dla Stanów Zjednoczonych i Bidena, demokraty, jest ważne, żeby w Polsce te standardy były utrzymane także jeżeli chodzi o wewnętrzną politykę. Jest plan Orbana i plan Bidena. Ja nic nie sugeruję. W przemówieniu Biden dziesięć razy mówił o demokracji, kilkanaście razy o walce z autorytaryzmem. Polacy maja prawo do tego, żeby być przy głównym stoliku. Co jest dzisiaj potrzebne, żebyśmy funkcjonowali na zachodzie? To jest trzymać standardy demokracji, wyborów, mediów, sądów. Bez tego nie pojedziemy dalej. A Polacy chcą czegoś więcej – dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

RadioZET.pl