Gawryluk wystartuje w wyborach prezydenckich? Tytuł jej nowego programu ma to sugerować

Do walki z Rafałem Trzaskowskim (lub Donaldem Tuskiem) i prawdopodobnie Szymonem Hołownią może stanąć znana z mediów postać. "Ostatnie ruchy Zygmunta Solorza można rozumieć jako przygotowanie do wejścia w politykę. Do walki o prezydenturę ma szykować prezenterkę Dorotę Gawryluk" - pisze portal Polityka Insight.

"Chociaż sama zainteresowana nie potwierdza swojego startu, informacje, które do nas dotarły, wydają się na tyle wiarygodne i prawdopodobne, że do przedwyborczej giełdy nazwisk dopisujemy jeszcze jedną pozycję" - przekazał dziennikarz Kastor Kużelewski.

Dorota Gawryluk wystartuje w wyborach prezydenckich?

Dorota Gawryluk w grudniu ub.r. straciła stanowisko szefowej pionu informacji i publicystyki Polsatu. Objęła wtedy nowo utworzone stanowisko dyrektorki zarządzającej pionu kanałów tematycznych, co miało być zapowiedzią nowej narracji informacyjno-publicystycznej stacji po wyborach parlamentarnych.

Dziennikarka powróci w marcu na antenę z nowym programem o nazwie "Lepsza Polska", który ma łączyć ludzi niezależnie od ich poglądów politycznych. Czy to preludium pod kampanię prezydencką?

Okazuje się, że Polityka Insight nie jest osamotniona. "Od ubiegłego tygodnia również dwa moje źródła potwierdzały taką możliwość, bo sprawdzałem ten temat. Moi rozmówcy wskazywali, że Lepsza Polska to w zamyśle nie tylko tytuł nowego programu, ale i możliwe hasło, gdyby zrealizował się scenariusz" - napisał Patryk Michalski z Wirtualnej Polski.

Polsat News poinformował, że 1 grudnia 2023 roku Gawryluk "obejmie nowo utworzone stanowisko Dyrektora Zarządzającego Pionu Kanałów Tematycznych". Będzie odpowiedzialna również za serwis streamingowy Polsat Box Go.

Dorota Gawryluk - kim jest?

Gawryluk jest związana z telewizją od 1994 roku. Była reporterką newsową specjalizującą się w tematach ekonomicznych, wydawczynią i producentką. W 2016 roku kierowała "Wydarzeniami" i odpowiadała za publicystykę w Polsacie.

Od 2018 roku pełniła funkcję Dyrektorki Pionu Informacji i Publicystyki Polsatu i prezentowała główne wydanie "Wydarzeń". Poza pracą w telewizji pisała felietony dla kilku gazet i portali, a w Tok FM i Polskim Radiu prowadziła własne pasma.

