Giertych jednak wystartuje? Burza wokół kolejnego wpisu. "Skończony frustrat"

Znów głośno o Romanie Giertychu. Adwokat, a w przeszłości wicepremier i minister edukacji, ogłosił, że rezygnuje ze startu w wyborach do Senatu. Zdecydował się na to po tym, jak okazało się, że żadne ugrupowanie wchodzące w skład paktu senackiego nie zdecydowało się go oficjalnie poprzeć.

Roman Giertych podjął decyzję ws. startu do Senatu

W swoim wpisie na Twitterze o blokowanie swojej kandydatury oskarżał Lewicę. "Zapowiedzi pana Zandberga i pani Biejat, że nawet gdybym się podjął startowania w okręgu wskazanym przez Pakt (proponowano mi Olsztyn), to oni i tak po cichu wystawią mi lewicowego kontrkandydata, uczyniły mój start w takiej formule bezsensownym" - czytamy.

"Gdyż oznaczały, że Lewica stawia veto do tego stopnia, że w moim przypadku Pakt ich nie obowiązuje. Nie przeszkadzają im ludzie, którzy jeszcze niedawno byli w PiS. Nie przeszkadzają im ci, którzy głosowali nad ustawami jawnie antykonstytucyjnymi razem z PiS. Nie przeszkadzali im ci, którzy legitymizowali złodziejstwo i grabież. Przeszkadzam im ja" - stwierdził Giertych.

Giertych obwinia Lewicę. "Frustrat"

To jednak nie koniec tej telenoweli. W nocy ze środy na czwartek na profilu Giertycha pojawił się kolejny post. Mecenas zasugerował w nim, że gotów jest wystartować z jednego z warszawskich okręgów, z którego kandydować ma posłanka Lewicy Magdalena Biejat. Tłumaczył, że skoro Lewica rozważała wystawienie rywala w okręgu, w którym miał startować do izby wyższej, to on ma prawo zrobić to samo w sytuacji, gdy kandydatką demokratycznej opozycji będzie przedstawicielka Partii Razem.

"Nie czuję się w żaden sposób związany posłuszeństwem wobec decyzji Paktu Senackiego skoro Lewica, Partia Razem i osobiście pani poseł publicznie deklarowali, że nawet gdybym wystartował z Paktu Senackiego, to oni wystawią mi kontrkandydata. I tym samym zablokowali mi możliwość takiego startu. Skoro oni publicznie deklarowali łamanie ewentualnych ustaleń Paktu, w którym uczestniczyli, to ja tym bardziej nie muszę się nimi specjalnie przejmować" - napisał.

Co w znienawidzonej przez Giertycha formacji sądzą o najnowszej krucjacie byłego lidera Ligi Polskich Rodzin? - Giertych zwala winę na nas, a prawda jest taka, że nigdzie nie miał przyjaciół, bo wszyscy się go wstydzili. Żadna partia w ramach paktu senackiego nie zamierzała brać na siebie jego kandydatury do Senatu - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy.

"Nie warto tego nawet komentować"

Jego zdaniem "wystawianie samego siebie przeciwko kandydatowi paktu senackiego byłoby kolaborowaniem z PiS". W nieoficjalnych, anonimowych rozmowach z dziennikarzami portalu politycy Lewicy nazywają Giertycha "skończonym frustratem", który jednak "zrobił im reklamę". A co sądzi o tym Magdalena Biejat? Posłanka krótko ustosunkowała się do sprawy w korespondencji z WP.

Nie warto nawet tego komentować. [...] Pakt senacki został ustalony. Pan Giertych nie będzie kandydował w ramach paktu, bo nikt go nie zgłosił. Nie ma więc o czym dyskutować Magdalena Biejat

Sprawę skomentowali również, choć także anonimowo, politycy Koalicji Obywatelskiej, do której Giertychowi zdecydowanie bliżej. - Myśleliśmy nawet, żeby rzucić Romka na pożarcie Lidce Staroń w Olsztynie [senatorce niezależnej, choć startującej z cichym poparciem PiS - przyp. red.]. Ale ten pomysł szybko upadł. Nie dlatego, że baliśmy się o wynik Romka. Baliśmy się o siebie i nasz wizerunek. Dziś nikt z Romanem rozmawiać nie chce. I wszyscy mają już dość dyskusji na ten temat - przyznał rozmówca WP.

Inny zwrócił uwagę, że dla Giertycha poważną przeszkodą byłby fakt przebywania za granicą. Od kilku lat mieszka we Włoszech i przed wyborami nie planował wracać do kraju. - Jak miałby prowadzić kampanię? Przez Twittera? Przecież to kabaret - przedstawiciel KO.

RadioZET.pl/Twitter/Wirtualna Polska