Giertych zawiadamia prokuraturę. "Mogą spodziewać się 6-7 lat więzienia"

Roman Giertych był inwigilowany Pegasusem, a służby za wszelką cenę chciały postawić mu zarzuty. Teraz to nowy poseł Koalicji Obywatelskiej składa zawiadomienie do prokuratury. Na celowniku są m.in. Zbigniew Ziobro i Mariusz Kamiński.

Roman Giertych składa zawiadomienie do prokuratury

Polityk zapowiedział w rozmowie z Wirtualną Polską, że we wtorek złoży zawiadomienie do prokuratury dotyczące spotkania, które organizował Zbigniew Ziobro z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim, byłym wiceszefem Prokuratury Krajowej Bogdanem Święczkowskim i byłym szefem CBA Ernestem Bejdą. - To spotkanie, które ujawnił obecny na nim prokurator, było poświęcone zainicjowaniu działań prawnych wobec mnie. Naciski były kładzione na prokuratora, który odmówił, a później został zdymisjonowany - ocenił Giertych.

Giertych na celowniku służb. Był podsłuchiwany Pegasusem

Jak ujawniła "Gazeta Wyborcza", wrocławscy śledczy starali się za wszelką cenę postawić zarzuty Romanowi Giertychowi. Na naradzie w Prokuraturze Krajowej w 2019 roku obecni mieli być ministrowie Zbigniew Ziobro i Mariusz Kamiński, szefostwo CBA i funkcjonariusze CBA z delegatury we Wrocławiu. Śledztwo dotyczyło spółki Polnord, a spośród kilkunastu wątków dwa dotyczyły Romana Giertycha, który jako adwokat obsługiwał biznesy właściciela firmy. Później ujawniono, że Giertych był inwigilowany Pegasusem, tajnym systemem do podsłuchiwania smartfonów.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska/"Gazeta Wyborcza"