"Koniec obrażania", "pan nie jest dziennikarzem". Starcie Glińskiego z reporterem TVN24

Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji już za nami. W poniedziałek na Wiejskiej działo się sporo. Szymon Hołownia został wybrany marszałkiem, dymisję złożył rząd Mateusza Morawieckiego, dokonano również wyborów wicemarszałków, choć Elżbieta Witek przepadła w głosowaniu.

Co ciekawe, politycy PiS chętniej niż w ostatnich latach pozwalali sobie na wypowiedzi dla mediów, niekoniecznie rządowych. W dyskusję z dziennikarzami wdał się m.in. Jarosław Kaczyński, gdy twierdził, że Donald Tusk "zachował się jak ostatni lump", a ze strony PO był "pokaz niemieckiego chamstwa".

Gliński starł się z reporterem TVN24. "Koniec obrażania"

Swoimi spostrzeżeniami podzielił się także Piotr Gliński. Piastujący od 8 lat stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego wdał się na korytarzu sejmowym w utarczkę słowną z reporterem TVN24 Radomirem Witem, który udostępnił wideo z zajścia w mediach społecznościowych.

"Słucham dziś wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Patrzę na zachowanie rzecznika PiS. Próbowałem rozmawiać z ministrem kultury (fragment poniżej). Obóz odchodzącej władzy nadal nie zrozumiał, dlaczego jest obozem odchodzącej władzy. Pokora i umiar to owszem, ale nie po stronie PiS" - napisał na Twitterze.

Co widać i słychać na nagraniu? To, jak Gliński zwraca się do reporterów sejmowych, że "na tym polega wasza praca, żeby milionom ludzi opowiadać rzeczy nieprawdziwe". Na to jednoznacznie zareagował Wit. - Koniec tego obrażania dziennikarzy. Zadaliśmy panu konkretne pytanie, nie będzie obrażania dziennikarzy - zripostował.

- Co znaczy obrażanie? Co znaczy obrażanie? Pan nie jest dziennikarzem, pan pracuje w instytucji, która się zajmuje manipulacją i kłamstwem - odparł zdenerwowany Gliński. - Pan jest ministrem kultury i obraża pan miliony ludzi, w imieniu których zadaję panu pytania - mówił dziennikarz.

Źródło: Radio ZET/Twitter