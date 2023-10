Gorąca debata w TVP. Morawiecki zapytał Tuska o "wazon od Putina"

Debata TVP została skrytykowana przez opozycję, a także niezwiązanych z rządowymi mediami dziennikarzy, za tendencyjne pytania i zawartą w nich partyjną propagandę PiS. Dla wielu osób nie było to zaskoczeniem. Wskazywano jednak, że Mateusz Morawiecki i Donald Tusk wypadli słabiej niż Szymon Hołownia.

Obecny i były premier ostro się krytykowali. W pewnym momencie Mateusz Morawiecki złamał wcześniejsze ustalenia i zadał bezpośrednie pytanie konkurentowi. - Wiem, że dostał pan wazon ze złotem i srebrem od Putina w 2010 r. Za co dostał pan ten wazon i ile on jest wart? - zapytał Morawiecki w trakcie rundy pytań poświęconej prywatyzacji.

Debata TVP. Morawiecki zapytał Tuska o "wazon od Putina"

Jakby PO doszła do władzy, to mielibyśmy jak w Lidlu - tydzień niemiecki, tydzień francuski. Sprzedaliby lasy, Bałtyk i Tatry. My odzyskaliśmy bardzo wiele firm (…) Nie pozwolimy panu Tuskowi zawiesić na Polsce tabliczki "na sprzedaż" - dodał Morawiecki.

Tusk zripostował: Czy wiecie, że Mateusz Morawiecki i pan Obajtek sprzedali Rafinerię Gdańską Arabii Saudyjskiej i Arabia Saudyjska zapłaciła za to dwa razy mniej pieniędzy, niż zapłaciła za piłkarza Ronaldo?

W dyplomacji praktykowane jest obdarowywanie się prezentami przez szefów rządów lub głowy państw. Rzeczywiście Donald Tusk otrzymał w 2010 roku wazon od Putina, ale nie był on wypełniony złotem i srebrem. W jawnym dokumencie Państwowej Komisji Wyborczej z 19 kwietnia 2010 roku czytamy, że był to “okazały wazon ze złoconego srebra, zdobiony marmurowymi elementami”.