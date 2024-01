Gorące komentarze po decyzji Dudy. "Musi zjeść własny język"

Andrzej Duda, po spotkaniu z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, w czwartek wszczął postępowanie ułaskawieniowe wobec odbywających karę więzienia polityków PiS. 20 grudnia zostali skazani na 2 lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej. Prezydent zawnioskował też do Prokuratora Generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił osadzonych na czas postępowania ułaskawieniowego.

Swoją decyzję głowa państwa ogłosiła na godzinę przed rozpoczęciem partyjnej manifestacji PiS przed Sejmem. Na komentarze dotyczące nagłego zmiany stanowiska Dudy, który do tej pory utrzymywał w mocy swoje ułaskawienie byłych szefów CBA z 2015 roku (nie byli jeszcze prawomocnie skazani), nie trzeba było długo czekać.

Andrzej Duda jednak chce znów ułaskawić Kamińskiego i Wąsika. "Musi zjeść własny język"

- To jest dobry ruch, jeśli doprowadzi do dobrych efektów, bo przy naszych sądach to wszystko jest niepewne. W żadnym wypadku ten wyrok nie powinien zapaść, zarówno ten drugi, jak i pierwszy - komentował w rozmowie z Onetem prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Do nagłej decyzji prezydenta odniósł się również wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy. - Prezydent zaczął postępować zgodnie z konstytucją i zgodnie z rozsądkiem. Zdał sobie sprawę, że 8 lat temu podjął nieuprawnioną decyzję. Nikt prezydentowi nie odmawia prerogatyw, ale gdyby nie decyzje sprzed ośmiu lat, nie mielibyśmy dziś problemu - powiedział w rozmowie z Onetem.

Poseł KO Michał Szczerba w serwisie X napisał: "Duda musi zjeść własny język! Posypała się kłamliwa narracja. Żadnego skutecznego ułaskawienia nie było. I nie będzie już więcej ułaskawień bez prawomocnych wyroków. Bo było to czyste bezprawie".

Były premier Leszek Miller również w poście w serwisie X dodał: "Duda nareszcie przyznał, że narzeczeństwu nie można udzielić rozwodu. Przyznał też, że akt z 2015 roku ułaskawiający osoby niewinne był nieskuteczny. Połknął własny język i potknął się o własne nogi".

Była premier Ewa Kopacz komentowała: Prezydent Duda ponownie chce ułaskawienia winnych Kamińskiego i Wąsika. Tą decyzją udowadnia, że jego ułaskawienie z 2015 roku było fikcją. Osoba, która powinna stać na straży praworządności, pokazuje, że w imię partyjnych interesów jest w stanie zrobić wszystko".

Źródło: Radio ZET/PAP/Onet/Wirtualna Polska