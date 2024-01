Andrzej Duda ponownie ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Apeluję do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej, ponieważ w trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty do wykonania do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego - powiedział.

- Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta RP i natychmiastowe w związku z tym zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego, w szczególności ministra Mariusza Kamińskiego - powiedział prezydent. Dodał, że apeluje o uwolnienie Kamińskiego i Wąsika "ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych".

Gorąco przed więzieniem, trwa protest PiS. "Otwórz pan tę bramę"

Przed Aresztem Śledczym w Radomiu, w którym przebywa Mariusz Kamiński, ponownie odbywa się protest zwolenników PiS. Przed aresztem tłum skandował między innymi: "Uwolnić Mariusza!".

- Posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik byli prześladowani za swoją walkę z korupcją. Zignorowane zostało ułaskawienie ich z 2015 roku, a następnie przeprowadzona została na nich obława w pałacu prezydenckim - powiedział Radosław Fogiel z PiS. - Panie Bodnar, otwórz pan tę bramę - wzywał.

Demonstracja odbywa się także pod zakładem karnym w Przytułach Starych (woj. mazowieckie). - Domagamy się natychmiastowego uwolnienia, żeby to się stało teraz, natychmiast - mówiła prowadząca zgromadzenie Anita Czerwińska z PiS. Demonstranci deklarują, że będą pod więzieniem do momentu, gdy Maciej Wąsik opuści jego mury. Demonstranci krzyczą: "Maciej Wąsik, jesteś wolny, tu jest Polska".

Wciąż przybywają kolejne osoby. Zapowiedziano rychłe przybycie Romy Wąsikowej z dokumentem o ułaskawieniu. Policja zabezpiecza teren przy wejściu.

Źródło: Radio ZET/ echodnia.eu/ PAP