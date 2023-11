Gorąco w Sejmie. Tak Czarnek zaczął swoje wystąpienie. Hołownia: to afront

W drugim dniu obrad nowego Sejmu wybuchła awantura. Ogromnych emocji przysporzył posłom wybór członków KRS. Najpierw z Hołownią spiął się Zbigniew Ziobro. Następnie do ostrej wymiany zdań doszło między marszałkiem Sejmu a szefem MEiN.

Przemysław Czarnek, ponieważ jest ministrem, mógł zabrać głos w Sejmie poza kolejnością. Hołownia wyznaczył na jego przemówienie trzy minuty.

Czarnek grzmiał z mównicy. Mówił o "chamstwie politycznym" i "Śmiszkach"

— Panie marszałku rotacyjny... — zaczął wystąpienie minister edukacji. — W tym momencie panie ministrze narusza pan powagę tej izby i jej organów. Ma pan trzy minuty na wystąpienie — przerwał mu marszałek Sejmu.

— Panie marszałku, teraz ja mówię, takie są standardy w izbie demokratycznej — kontynuował polityk PiS. — Mamy do czynienia nie tylko z daleko posuniętą bezczelnością, tylko wręcz chamstwem politycznym — dodał.

Następnie skomentował wystąpienie posła Lewicy Krzysztofa Śmiszka, mówiąc, że na listę, z której do Sejmu dostał się Zbigniew Ziobro, zagłosowało o wiele więcej osób niż na Lewicę. — Demokracja polega na tym, że ludzie mają głos, a nie Śmiszki, które nie potrafią liczyć — krzyczał minister edukacji.

— Przez całe osiem lat słyszeliśmy, że nie ma KRS. A oni dziś procedują wybór swoich kandydatów do czegoś, czego nie ma. Tu nie ma logiki, a gdzie nie ma logiki, nie ma demokracji. Uczcie się demokracji, a nie płaczcie nad nią — kontynuował Czarnek.

— Panie pośle, przyznam szczerze, że to są standardy, które nie do końca pojmuję. Okazuję panu szacunek, pana stanowisku, pozwalam zabrać głos. A spotyka mnie za to coś, co można nazwać afrontem. Jeśli są to pana standardy, to nad tym głęboko ubolewam — podsumował Szymon Hołownia.

