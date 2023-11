Gorąco w studiu TVN24, minister nie wytrzymał. "Nie dotykaj mnie"

Łukasz Schreiber unikał odpowiedzi na pytanie Moniki Olejnik. - Pani redaktor w tym programie postawiła szereg innych zarzutów i chcę wyjaśnić jedną sprawę... - mówił minister w rządzie PiS proszony o wyjaśnienie kontrowersyjnych słów Jarosława Kaczyńskiego.

Łukasz Schreiber tłumaczył w TVN24 słowa Kaczyńskiego

Monika Olejnik postanowiła przekierować pytanie do drugiego gościa, Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej. - Pan mi nie daje odpowiedzieć na to pytanie - zarzucił dziennikarce Łukasz Schreiber. - Jak chcecie tak rozmawiać, to nie ma to sensu. [...] Pani rzuca szereg zarzutów, nie daje odpowiedzieć i zmienia temat - dodał. Minister zaczął mówić o reasumpcji głosowania zarządzonej przez ówczesnego marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego w 2015 roku. Wtedy Tomczyk zwrócił się do oponenta, że ten "nie powinien unosić się nerwami".

Monika Olejnik stwierdziła wtedy, że przez trzy czwarte programu mówił Łukasz Schreiber. - Pan za dużo mówił - oceniła, a minister niezmiennie próbował przekierować rozmowę na Sikorskiego.

- Ja panu nie przerywałem. [...] Kulturę osobistą wynosi się z domu. Pan nie będzie mnie uczył kultury. Pana chamstwo w wielu programach i posiedzeniach Sejmu jest całkiem jasne - ciągnął Schreiber. Olejnik zapytała, czy to właśnie jest to "chamstwo niemieckie". - Dobrze, niech już pani da sobie spokój. Możemy porozmawiać o Donaldzie Tusku, jak państwu tak bardzo zależy - odpowiedział polityk PiS.

Schreiber spiął się z Cezarym Tomczykiem z PO

Łukasz Schreiber zaczął czytać z kartki cytaty z Donalda Tuska. Następnie orzekł, że wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o "chamstwie niemieckim" była "publicystyczna". - Ja zazdroszczę pani, że przez osiem lat nie widziała tych państwa [PO - przyp. red.] w Sejmie - zwrócił się do prowadzącej.

Monika Olejnik zapytała, czy minister jest zaznajomiony ze słowami Mateusza Morawieckiego, który "codziennie widział Tuska mówiącego po niemiecku". - O czym pani mówi? - zareagował minister, a Cezary Tomczyk nadmienił, że Donaldowi Tuskowi zaufało 12 mln wyborców. - Co pan mówi? Coś się panu pomieszało - odpowiedział Schreiber. - Nie dotykaj mnie. Cały czas mnie pan dotyka, błagam - dodał chwilę później, reagując na gest polityka PO.

Źródło: Radio ZET/TVN24