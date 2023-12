Gorący dzień w Sejmie. "Będzie dobrze, dać panu chusteczkę?"

Podczas wtorkowych obrad Sejmu Witold Zembaczyński z KO spiął się z Jarosławem Sachajko z Kukiz'15. Ten drugi wielokrotnie ironicznie nazywał oponenta osobą poselską, tak, jak Zembaczyński zwraca się do posłów i posłanek w swoich wystąpieniach. Wygłaszano wówczas oświadczenia klubów i kół parlamentarnych po sprawozdaniu ws. powołania komisji śledczej w sprawie tzw. afery wizowej. Następnie doszło do potyczki Jarosława Wałęsy z KO z Piotrem Kaletą z PiS. Interweniował wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

Chaos w Sejmie. Czarzasty musiał interweniować

- Co do "osób poselskich", uczcie się, drodzy państwo tolerancji, bo to nowe słowo, które będzie przyświecało obradom i mam nadzieję, że moje wystąpienia będą sprzyjać temu, że tolerancji się nauczycie - powiedział Zembaczyński. Po nim w trybie sprostowania na mównicę znowu skroczył Sachajko. - Osoba poselska jest jednak nienauczalna, bo osobie poselskiej powtarzamy od pół roku, żeby wszedł na stronę lubbezposrednio.pl. Osoba poselska znalazłaby tam cały projekt, jaki złożyliśmy - dokładnie kto, na co pieniądze dostaje. To są wszystkie faktury, jakie osoby zatrudnione w tym projekcie otrzymują - powiedział poseł Kukiz '15.

Następnie głos zabrał Jarosław Wałęsa z KO, który mówił, że "wszyscy skorumpowani PiS-owscy politycy, którzy zajmowali się tym nielegalnym procederem, mieli wpływ na proces legislacyjny". Kolejny był poseł PiS Piotr Kaleta. - Panie pośle Wałęsa, panu się dużo zbiera. Jak będę miał więcej czasu, to podyskutujemy - zapowiedział.

Rozsierdzony Wałęsa wstał i zwrócił się do wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z prośbą o reakcję na, jak ocenił, groźby. - Panie pośle, myślę, że niech pan przyjmie taką zasadę, że komentuje pan tylko sprawy poważne. Lepiej będzie pan spał - stwierdził

Na sali obrad słychać było okrzyki posła Kalety. Czarzasty upominał więc posłów. - Czy pan poseł chce być jeszcze trochę błyskotliwy? Panie pośle Kaleta, chce pan coś jeszcze powiedzieć? Poskarżył się pan na kolegę? Będzie dobrze, dać panu chusteczkę? Panowie, chcecie pokrzyczeć, popisać się, mam dla was złą informację, tego nie widać w telewizji - zwrócił się do parlamentarzysty PiS.

W pewnym momencie któryś z posłów krzyknął do wicemarszałka: "Do rzeczy". - Proszę pana, nie będziemy tak rozmawiali. Ja jestem grzeczny, ja nie mówię do pana "do rzeczy". Nauczcie się nowego systemu pracy w Sejmie. Jesteśmy do was uśmiechnięci, tolerancyjni. Nie musicie nas wyzywać, obrażać, nie dacie rady - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

