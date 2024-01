Gowin: Wiedziałem, że szukane są haki na mnie. Sprawdzano biznesy mojego syna

Jarosław Gowin już na początku posiedzenia komisji śledczej ds. wyborów kopertowych ujawnił, że w 2020 roku informowano go, że będą próby skompromitowania go. - Wiedziałem też, że szukane są także tzw. haki na mnie, sprawdzane były biznesy mojego syna, byłem informowany jakoby w mojej sprawie sprawdzano akta prokuratorskie. Potem Zbigniew Ziobro powiedział mi, że naciskano na niego, by wykorzystać przeciwko mnie prokuraturę, ale odmówił. Zostałem o tym poinformowany w rozmowie w cztery oczy z nieznaną mi osobą, która przedstawiła się jako funkcjonariusz jednej ze służb - powiedział w Sejmie Gowin.

Źródło: Radio ZET